Nella notte, una ragazza di 19 anni ha perso la vita in un incidente stradale consumatosi a Valgreghentino, comune in provincia di Lecco. Grave un amico che si trovava a bordo dell’auto.

Tragedia durante la scorsa notte a Valgreghentino, comune in provincia di Lecco, dove si è consumato un drammatico incidente stradale. Nello schianto una ragazza di 19 anni ha perso la vita, mente un amico è rimasto ferito. Stando alle prime informazione, i due erano a bordo di un’auto condotta da un 20enne che ha perso il controllo del veicolo schiantandosi prima contro un albero e successivamente contro un muretto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che non hanno potuto far nulla per la 19enne rimasta incastrata tra le lamiere. Trasportato in ospedale l’altro ragazzo rimasto ferito in maniera grave. Il conducente, neopatentato, sottoposto all’alcool test è risultato positivo ed è stato denunciato per omicidio stradale.

Lecco, auto si schianta contro un albero e poi contro un muretto: muore una ragazza di 19 anni, grave l’amico

Un morto ed un ferito grave, questo il tragico bilancio dell’incidente consumatosi la scorsa notte, tra domenica 1 e lunedì 2 novembre, a Valgreghentino (Lecco). A perdere la vita una ragazza di soli 19 anni di Olginate, mentre a rimanere ferito un suo coetaneo. Stando ad una prima ricostruzione, riportata dalla stampa locale e dalla redazione de Il Giorno, i due stavano rientrando a casa dopo una serata tra amici a bordo di una Ford Fiesta, alla cui guida vi era un giovane di 20 anni. Quest’ultimo avrebbe perso il controllo del mezzo che si è schiantato prima contro un albero e, successivamente, contro un muretto in via Fratelli Kennedy. Un impatto violentissimo che avrebbe fatto sbalzare la 19enne contro il parabrezza del veicolo.

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 con diversi mezzi. Il personale medico, non ha potuto far nulla per la ragazza, rimasta incastrata tra le lamiere, di cui è stato possibile solo constatarne il decesso. L’altro 19enne è stato, invece, trasportato in ospedale.

Il 20enne alla guida, come riporta Il Giorno, è risultato positivo all’alcool test con un valore di circa 1 grammo per litro di sangue; per i neopatentati il limite è 0.0 g/l. Il giovane è stato denunciato a piede libero per omicidio stradale e gli è stata revocata la patente di guida.

Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia Stradale che hanno provveduto ai rilievi di legge per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente costato la vita alla ragazza di 19 anni.

Per consentire le operazioni di soccorso ed i rilievi il tratto teatro della tragedia è stato completamente chiuso al traffico.

