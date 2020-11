Live Non è la d’Urso, salta la presenza di Wanna Marchi e Stefania Nobile, il perché

Wanna Marchi e Stefania Nobile assenti nella puntata di ieri sera. La scaletta cambia e loro due spiegano su Instagram il perché

Visualizza questo post su Instagram Domenica sera vi aspettiamo a #livenoneladurso 👏👏👏 @wanna.marchi Un post condiviso da Stefania Nobile (@stefanianobilemarchi) in data: 30 Ott 2020 alle ore 12:41 PDT

Tanti ospiti e tanti argomenti caldi nella domenica di Canale 5 con Live-Non è la D’Urso. Quella di ieri sera è stata come sempre una puntata ricca di coinvolgimento e sorprese. Lo spazio dedicato al Grande Fratello Vip, l’intervista a Gabriele Rossi e lle sorelle Lecciso con le sfere, e poi tra i nomi annunciati dovevano anche esserci Wanna Marchi e Stefania Nobile, in studio per un talk che tocca dei temi da sempre cari al pubblico: su maghi e truffe.

Lo aveva annunciato direttamente Barbara D’Urso a Domenica Live, anticipando il grande ritorno in tv di mamma e figlia: “Tra i tanti ospiti ci sarà Wanna Marchi che parlerà dell’inchiesta su maghi e truffe” ma anche le dirette interessate lo avevano anticipato sui social.

Niente di tutto questo però durante la puntata. Le due donne non sono arrivate in studio e ad inizio puntata Barbara ha annunciato un improvviso cambio di programma: “Questa è una puntata particolare. La scaletta è stata stravolta poco prima di entrare in scena e sono successe molte cose”. Il cambio riguardava proprio Wanna Marchi e Stefania Nobile e la loro assenza in puntata.

LEGGI ANCHE –> Morte Gigi Proietti, i post strazianti dei suoi colleghi e amici – FOTO

Wanna Marchi e Stefania Nobile, ecco perché non c’erano

Visualizza questo post su Instagram Stasera a #livenonèladurso @wanna.marchi non mancare 💪 Un post condiviso da Stefania Nobile (@stefanianobilemarchi) in data: 1 Nov 2020 alle ore 2:52 PST

L’ospitata di Wanna Marchi e Stefania Nobile a Live- Non è la D’Urso è saltata all’ultimo minuto. Non perché loro non si siano presentate ma per via di una scelta ponderata. Lo ha spiegato proprio Stefania in una live su Instagram.

“Quelli di Mediaset sono stati di una professionalità enorme. Ci hanno fatto i tamponi, ci hanno accompagnato al trucco senza avere affollamenti, quindi io in una stanza e mia madre in un’altra. Però noi non stavamo bene, avvertivamo questa cosa che non andava bene” ha rivelato Stefania andando più nello specifico.

“C’era un tema di cui avremmo dovuto parlare, ma in Italia stanno succedendo molte cose. Io e mia mamma siamo abituate a dire cavolate e siamo sempre state libere di dire tutto quello che ci passa per la testa, ma saremmo state limitate ieri sera”.

Ecco che così le due hanno parlato con i vertici Mediaset, che hanno ringraziato durante la diretta Instagram, e hanno rimandato la loro presenza. Il motivo? “Poter essere libere di affrontare il tema con leggerezza – ha spiegato Stefania Nobile – Non ci siamo sentite di andare a fare le buffone”.

LEGGI ANCHE –> “Aveva solo 26 anni”, il terribile lutto per Maria De Filippi

“Ho tirato fuori dalla mia valigia la mia giacca elegante, il pantalone elegante, la scarpetta in tono. – ha continuato Wanna Marchi – Poi ho pensato ‘ma io sono una pagliaccia? Che con tutti i problemi che adesso ha l’Italia in questo momento io mi vesto di tutto punto…’ Non mi volevo vergognare”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.