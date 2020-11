Marco Baldini, padre a 61 anni: nasce il piccolo Leonardo – FOTO

Per lo speaker radiofonico Marco Baldini è sicuramente un periodo lieto e di immensa gioia: padre a 61 anni, è nato il piccolo Leonardo.

Lo scorso 1 novembre è nato Leonardo, il primo figlio di Marco Baldini – lo speaker radiofonico – e la compagna, uniti da una relazione lunga diversi anni. Il neo papà 61enne condivide sui social la gioia della paternità e lo fa con una foto dolcissima che immortala la manina di Leonardo appena nato. Un emozionato Baldini accanto alla foto cita la canzone Gigante, presentata da Piero Pelù lo scorso Festival di Sanremo: Niente di proibito,

Tu sei benvenuto al mondo, E’ come una giostra la mente Tu sei padrone di tutto e di niente Gigante!

Marco Baldini, la rinascita dopo il declino

La gravidanza era stata annunciata da Marco lo scorso settembre sempre sui social: 3 Settembre 2020. Sessantuno anni. Questo è il regalo più bello che mi ha fatto Aurora. Una foto tenerissima, un emozionato Baldini che bacia il pancino della compagna suscitando commozione tra i follower che si sono lanciati in messaggi di auguri per un traguardo importante raggiunto. Impegnato in radio, Marco Baldini ha superato brillantemente quel periodo tragico che l’ha visto coinvolto per molto tempo a causa di un patologia davvero devastante: la ludopatia. Un percorso sofferto e durato anni che l’hanno reso sicuramente oggi più forte. Quattro anni fa, mentre Baldini tentava di mettere in ordine la sua vita, distrutta dal gioco d’azzardo e dai debiti che questa patologia ha provocato, ha iniziato a vedere la luce grazie all’incontro con Aurora, la donna che d’altra parte usciva da un matrimonio difficile.

Un colpo di fulmine per i due che da quel momento non si sono mai lasciati. La nascita di Leonardo ha segnato definitivamente la fine del periodo difficile e l’inizio di una vita lieta e piena di gioia per la coppia.

