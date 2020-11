Maria Grazia Cucinotta meravigliosa in bianco, il lato A è fantastico-FOTO

La Cucinotta ha condiviso una foto dove indossa una camicetta bianca ed esce il lato A prorompente, che spettacolo

Maria Grazia Cucinotta è bellissima, condivide uno scatto su Instagram con una camicetta bianca ed è irresistibile. I fan commentano con grande ammirazione:” Sei bellissima come un fiore che sboccia..come una stella nel cielo…come un bacio in un sogno” e anche:”White o qualsiasi altro colore non cambia. La sua bellezza non solo estetica, valorizzerebbe qualsiasi cosa”.

Il libro di Mara Grazia Cucinotta contro la violenza sulle donne

Ospite Maria Grazia Cucinotta a Storie italiane condotto da Eleonora Daniele, racconta il suo libro “Vite senza paura”. Dedicato alla violenza sulle donne che l’attrice combatte da anni, nel libro parla di un’aggressione subita da lei stessa nel periodo in cui viveva a Parigi. Racconta anche di altre donne che conosce e delle loro storie, donne che ce l’hanno fatta. L’attrice spiega anche che parte del ricavato del libro verrà dato in beneficienza per creare un fondo per le donne che fuggono. Un tema molto importante e che caratterizza purtroppo la nostra società, sono sempre di più le violenze contro le donne ed è giusto ribellarsi, come vuol far capire l’attrice.

Lei stessa ha subito un’aggressione dalla quale però fortunatamente è riuscita a scappare. Aveva 20 anni e faceva la modella a Parigi, un giorno all’entrata del palazzo dove viveva, un’uomo l’ha aggredita afferrandola per il collo. Fortunatamente è riuscita a liberarsi e ad entrare nel suo appartamento scongiurando il peggio. Quando andò a denunciare il fatto, le risposero che doveva aspettarselo vista la sua bellezza mediterranea che provoca gli uomini. Una risposta che lascia di ghiaccio ed è inaccettabile.

Nel suo libro racconta dettagliatamente proprio di questo fatto accaduto. In particolare ciò che vuole spiegare la Cucinotta è che bisogna andare contro i pregiudizi e sopratutto non chiedere mai ad una donna come era vestita se ha subito una violenza, perché un vestito corto o una minigonna non è affatto una scusa per violentare una donna, mai.

