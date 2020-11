Stupenda ed affascinante, Michela Quattrociocche stupisce per quanto è bella e sa essere incantevole. L’attrice è il prototipo di donna ideale.

Visualizza questo post su Instagram Lunedi 😒 Un post condiviso da Miky (@michelaquattrociocche) in data: 2 Nov 2020 alle ore 4:27 PST

Stare ad ammirare Michela Quattrociocche è una cosa che chiunque farebbe per ore ed ore. Gli occhi della 31enne attrice romana sono un qualcosa di unico, capaci di attrarre più di una calamita, più della forza di gravita.

Era da tre giorni che lei non pubblicava qualcosa sul suo profilo personale Instagram. Ed ora ecco che compare un nuovo scatto che la ritrae in primo piano. L’attrice si trova fuori casa e si fa vedere con quegli occhi in particolare ed una espressione capace di far scattare in un lampo il classico colpo di fulmine. Tremendamente bella e sensuale, anche nelle sue altre pubblicazioni la Micky sa come comportarsi per fare una strage di cuori.

Michela Quattrociocche, troppo bella per essere vera

Visualizza questo post su Instagram @altex.cashmere Un post condiviso da Miky (@michelaquattrociocche) in data: 30 Ott 2020 alle ore 1:48 PDT

Di recente la romana è stata in vacanza in Turchia in compagnia del suo nuovo fidanzato. Si tratta dell’imprenditore Giovanni Naldi, che lavora nel settore alberghiero. I due sembra che stiano insieme sin dalla scorsa stagione ed il feeling tra loro appare al massimo. In particolare la Quattrociocche si mostra innamoratissima, con il suo cuore tornato di nuovo a palpitare per un uomo dopo alcuni mesi.

Visualizza questo post su Instagram @altex.cashmere Un post condiviso da Miky (@michelaquattrociocche) in data: 28 Ott 2020 alle ore 10:27 PDT