Pandemia, l’ultimo messaggio di Gigi Proietti – VIDEO

Proietti, l’ultimo messaggio è contro il Covid. L’impegno più recente dell’attore, in uno spot per gli anziani come lui

Anche Gigi Proietti si era unito al coro dei volti noti che sensibilizzano quotidianamente la popolazione a restare a casa per evitare il contagio e l’espandersi dell’epidemia e lo ha fatto coinvolgendo i più sensibili, gli anziani come lui che ha/avrebbe compiuto 80 anni proprio oggi.

Il fatto che tanti programmi tv gli avessero fatto gli auguri in diretta domenica sera, con un giorno di anticipo, e che comunque lui non abbia risposto a nessuno, doveva farci capire che qualcosa non andava. Che Gigi Proietti non stava bene.

Sono stati tantissimi i personaggi interpretati e le voci a cui dato vita, ma il suo ultimo messaggio, registrato solo in audio, è stato per il Covid per sensibilizzare la collettività riguardo l’emergenza che stiamo coinvolgendo: “Restiamo a casa, così poi ce ne andremo ‘ndo ce pare“.

Proietti, “Diamo l’esempio alla collettività restando a casa”