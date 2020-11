È arrivato anche il suo momento: Paris Jackson debutta nel mondo della musica pubblicando il suo primo singolo ufficiale “Let Down”

Quando ti chiami Paris Jackson e tuo padre ha contribuito a fare la storia della musica, inevitabilmente le aspettative che si creano sono parecchie. Eppure la figlia del re del pop, Michael Jackson, ha sempre mostrato di avere una forte personalità nonostante le innumerevoli difficoltà che si è trovata a vivere nel corso della sua vita. Ha sempre mostrato una passione per la musica ma non ha mai avuto modo -o forse non si era mai sentita davvero pronta- a fare il grande passo. Almeno finora. È arrivato infatti il suo debutto musicale con il primo singolo “Let Down“.

Il sorprendente debutto di Paris Jackson

Che Paris Jackson avesse una splendida voce aveva avuto modo di dimostrarlo in diverse occasioni, ma mai con un vero e proprio singolo. È giunto per lei il momento di gettarsi nell’industria che suo padre ha aiutato a modellare e lo ha fatto pubblicando il primo singolo, “Let Down“, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Rimarrà forse deluso chi si aspettava che Paris seguisse le orme del padre e si dedicasse al genere pop. La giovane ha infatti regalato al pubblico un brano che si avvicina all’indie folk che in questo momento è particolarmente in voga.

Il suo debutto ha ottenuto un ottimo responso e ha piacevolmente stupito il pubblico. L’artista ha anche rilasciato il video ufficiale del brano, nel quale mostra spiccate doti da attrice. “Questa canzone significa molto per me anche se si tratta di una piccolissima parte in una storia molto più ampia. Ho messo tutto il mio cuore qui dentro” -ha scritto annunciandone l’uscita- “Questo brano è come se fosse il mio bambino e ho trovato così tanta speranza e cura mentre lo creavo. Spero che possa portare gioia agli altri“.

Non sempre i figli d’arte seguono la stessa strada dei genitori e non è sempre detto che, anche in caso accadesse, ne escano bene. Allo stesso tempo sebbene venga quasi spontaneo farlo, non sarebbe giusto paragonare il talento e le capacità artistiche in questo caso di padre e figlia. Sarebbe impossibile per chiunque poter raggiungere il livello di MJ, ma questo non significa che Paris non abbia davanti a sé una strada da percorrere.

Il talento c’è, così come la passione e la voglia di comunicare qualcosa. E il sangue è pur sempre quello di una Jackson, questo non è un dettaglio da poco.

