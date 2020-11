Le proprietà dell’olio Tea Tree: dalla salute al trattamento casalingo

L’olio Tea Tree è uno degli oli essenziali più versatili e più usati per le sue incredibili proprietà. Vediamo come e quando utilizzarlo

L’olio essenziale di tea tree è l’olio con le maggiori proprietà antisettiche e battericide. Si presta per questo motivo a numerosi usi ed è uno di quei prodotti da tenere sempre con se. Viene estratto dalle foglie dell’albero Malaleuca alternifolia, una specie vegetale che pone le sue origini in Australia. Una volta raccolte, le foglie della pianta esse subiscono un delicato processo di infusione tramite vapore acqueo. Ha un’aroma molto forte e speziato, la sua fragranza rimane per questo persistente al nostro olfatto. Il primo consiglio è quello di acquistare un olio che sia completamente puro e che abbia una provenienza preferibilmente biologica. Il prodotto può essere reperito facilmente in un’erboristeria o anche online su siti di vendita di prodotti naturali. Tenetelo poi lontano dalla luce, ad esempio riposto in un cassetto. Questo perchè tutti gli oli essenziali sono particolarmente sensibili alla luce. Vediamo ora i principali usi dell’olio di tea tree.

Salute: proprietà ed utilizzo del tea tree oil

Per quanto riguarda il suo uso nel campo della salute le sue proprietà sono davvero molteplici, tra le principali troviamo quelle antibatteriche e cicatrizzanti. E’ considerata una tra le sostanze più benefiche che la natura ha da offrirci. Importante però ricordare come la sua applicazione debba avvenire sempre con cautela. Innanzitutto, per avere un risultato efficace, sono sufficienti poche gocce di prodotto. Il tea tree oil può innanzitutto disinfettare le tue piccole ferite o lesioni: ti basterà bagnare un batuffolo di cotone dopo averne diluite 2/3 gocce ed applicarlo sulla zona interessata. In caso di candida, è sempre più consigliato viste le sue proprietà antimicotiche. Per la modalità è opportuno, in questo caso, rivolgersi al vostro ginecologo. E’ inoltre un ottimo decongestionante nasale: in caso di raffreddore, potete riscaldare poche gocce di tea tree sfregandole tra le mani e respirare poi il suo benefico profumo. In caso di herpes labiale, viste le sue proprietà disinfettanti, sarà un buonissimo alleato. Anche in questo caso, versate poche gocce diluite con un altro olio vegetale direttamente sull’herpes e nel giro di pochissimo tempo si sgonfierà e si seccherà.

Bellezza: proprietà ed utilizzo

L’utilizzo del tea tree Oil nel campo della bellezza presenta numerose funzioni. Specifichiamo innanzitutto come non debba essere utilizzato direttamente sulla pelle, è sempre bene infatti, diluirne una piccola parte con una crema idratante in modo da non irritare eccessivamente la cute. Partiamo con il suo utilizzo nei massaggi tonificanti: aggiungere 6 gocce di olio essenziale di tea tree a 20 ml di olio di mandorle dolci e procedete con il massaggio. Contro la forfora, vi basterà diluire 10 gocce in un flacone di shampoo neutro ed utilizzarlo normalmente. Per l’acne utilizzate il tea tree applicando una goccia diluita direttamente sull’imperfezione, l’effetto sarà quello di secchezza del brufolo. Per quanto riguarda la preparazione di un deodorante naturale, è bene sapere che il tea tree Oil combatte efficacemente i cattivi odori della sudorazione. Nella preparazione di un deodorante naturale a base di bicarbonato, aggiungete 8 gocce di olio essenziale e conservate la miscela in un barattolo di vetro ben sigillato.

Utilizzo casalingo

Gli utilizzi di quest’olio essenziale “miracoloso” non si esauriscono nel campo della salute e della bellezza ma si estendono anche nella pulizia e nel trattamento di alcuni elementi casalinghi. Innanzitutto è molto efficace nella lotta contro la muffa. Prendete un contenitore possibilmente spray ed aggiungete 15 gocce di tea tree oil a circa 1 litro di acqua e mezzo bicchiere di aceto. Spruzzate nella zona da trattare e lasciate agire: l’odore sarà senz’altro forte ma l’effetto è garantito! Una delle principali proprietà abbiamo visto poi, essere quella disinfettante. Via libera al suo utilizzo per disinfettare la lavastoviglie. Aggiungete periodicamente alcune gocce nella vaschetta della lavastoviglie, in questo modo disinfetterete in maniera ottimale sia le stoviglie che l’elettrodomestico. Altro elemento che può essere disinfettato è il bucato: le gocce (circa 10) andranno aggiunte per potenziare l’azione del detersivo.

L’odore dell’olio essenziale tea tree è davvero molto forte ed acre e può risultare difficile il suo utilizzo. C’è da dire però che le sue proprietà sono davvero varie e molteplici e che i suoi effetti sono garantiti. Tenete duro e provatelo, non ve ne pentirete!

