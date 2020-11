Reggio Emilia: tragico incidente, muore giovane imprenditore

E’ morto tragicamente Andrea Barbieri, imprenditore agricolo, a soli ventinove anni. Incidente in moto

Perde la vita tragicamente Andrea Barbieri, un giovane imprenditore agricolo molto noto a Cadelbosco Sopra. Il ragazzo era sull’ex Statale 63, a Villa Sesso, in sella alla sua moto quando è avvenuto l’incidente, intorno alle 17.30.

Sembrerebbe che il giovane avesse appena eseguito un sorpasso e fosse già rientrato in corsia quando, improvvisamente, ha perso il controllo della sua moto, una Yamaha; l’imprenditore è stato scaraventato ai bordi della strada dove, proprio la sua moto, l’ha raggiunto uccidendolo.

La moto, prima di colpirlo, avrebbe colpito un’auto, per poi dirigersi verso il giovane: per Andrea Barbieri non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è risultata chiara fin da subito, tanto che le autorità non avrebbero disposto per l’autopsia. I funerali si svolgeranno domani nella chiesa di Cadelbosco Sopra, a partire dalle 13,45.

Tragico incidente: un giovane viene travolto dalla sua stessa moto

Ha perso la vita così, Andrea Barbieri: nell’incidente avuto sull’ex Statale 63 mentre tornava verso a casa a Cadelbosco Sopra. La dinamica dell’incidente non sembra lasciar dubbi: il giovane, dopo aver effettuato un sorpasso, ha perso il controllo della sua Yamaha ed è stato sbalzato ai bordi della strada.

La moto in corsa, però, lo ha travolto dopo aver colpito anche un’auto e non gli ha lasciato scampo. Attonita la famiglia e la comunità: l’imprenditore era conosciuto ed apprezzato da tutti. Andrea era anche un esperto di cross: in passato aveva gareggiato ed era solito organizzare escursioni in moto con gli amici.

Anche il sindaco, Luigi Bellaria, è rimasto colpito dalla tragedia ed ha espresso il suo cordoglio alla famiglia. I funerali si svolgeranno domani, a partire dalle 13,45, a Cadelbosco Sopra. Da qui, il feretro sarà portato al cimitero di Coviolo per essere cremato.

