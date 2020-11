Remedello in lutto per la morte del cardiochirurgo 32enne. Oggi i funerali

Lorenzo Bagozzi, giovane cardiochirurgo di Remedello non è sopravvissuto alle conseguenze dell’attacco di cuore di cui è stato vittima lo scorso 27 settembre

Tutto Remedello ha pregato per giorni e si è stretto alla famiglia del giovane cardiochirurgo bresciano. Ieri sera però il tragico epilogo e Lorenzo Bagozzi è morto, a soli 32 anni, in ospedale dove era stato trasportato in seguito a una crisi cardiaca avvenuta lo scorso 27 settembre.

Era l’alba del 27 settembre quando un’eliambulanza ruppe il silenzio del paese. L’elicottero era intervenuto per soccorrere il dottor Bagozzi: da quanto appreso avrebbe avuto crisi cardiache forse connesse a disturbi che erano in fase di accertamento. In un primo momento è stato trasportato all’Ospedale Civile di Brescia, ma una volta valutate le condizioni di salute gravi è stato condotto all’Ospedale di Padova, dove lavorava, coincidenza delle cose, come cardiochirurgo specializzando.

Lorenzo ha lottato per poco più di un mese con un grave problema cardiaco congenito che è solo peggiorato nelle settimane.

I funerali di Lorenzo Bagozzi saranno celebrati oggi pomeriggio

Tutta la comunità di Remedello dove era nato e cresciuto si è stretta martedì sera partecipando a un momento di preghiera organizzato dalla parrocchia, mentre gli amici sono sempre rimasti in stretto contatto con i familiari mentre in queste settimane il suo quadro clinico peggiorava.

Solo domenica don Adolfo Piotto lo aveva raggiunto all’ospedale per un saluto ma ieri la brutta notizia. Ieri il sindaco Simone Ferrari ha deciso di dare ancora più sostanza al dolore proclamando il lutto cittadino per oggi. “Questa amministrazione comunale – spiega il primo cittadino – ha preso questa decisione perché Lorenzo era molto apprezzato in paese”.

“Nonostante la giovane età era riuscito a diventare un cardiochirurgo: un esempio per i giovani dal punto di vista professionale ma anche per le sue doti umane”. Il funerale sarà celebrato oggi pomeriggio alle 15 nella parrocchiale di Remedello.

