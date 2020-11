Renzo Arbore ricorda l’amico Gigi Proietti, al quale era legato da un’intesa artistica e umana: “Un autentico pilastro dello spettacolo”

Gigi Proietti è scomparso alle 5.30 di quest’oggi, lunedì 2 novembre, nel giorno del suo 80esimo compleanno. Stroncato da un arresto cardiaco, l’attore romano è morto nella clinica di Villa Margherita, presso cui era ricoverato da circa due settimane.

Renzo Arbore, suo carissimo amico, lo ricorda come una colonna portante dello spettacolo. A legarli, come affermato dal compositore, vi era un’intesa non solo artista, ma soprattutto umana. “Gigi Proietti è uno dei pilastri sui quali si reggeva lo spettacolo italiano, tutto lo spettacolo italiano“

Gigi Proietti: le parole dell’amico Renzo Arbore

“Ci sono dei personaggi che non sono dei semplici attori o intrattenitori o registi o cantanti o umoristi, ma sono degli autentici pilastri dello spettacolo“: è con queste parole che il cantautore Renzo Arbore ricorda Gigi Proietti. La scomparsa del comico romano, così come traspare dalle dichiarazioni dell’amico, è una perdita che andrà a gravare su tutto il mondo dello spettacolo.

“Si ricorreva a lui quando bisognava celebrare l’antica Roma, come ha fatto saggiamente Alberto Angela, e si ricorreva a lui per raccontare una facezia romana dei borghi” – ha proseguito Arbore, citando le infinite capacità e qualità dell’attore, da molti definito come l’ultimo “mattatore italiano“.

Una personalità versatile, eclettica, un artista che era in grado di calarsi perfettamente in qualsiasi contesto, senza mai stonare. “Si ricorreva a lui quando si voleva cantare una canzone meravigliosa, o quando si voleva fare una risata, ma anche quando si doveva pensare o si voleva chiedere un parere sulla società civile o sullo spettacolo“.

Nelle ultime ore, è emersa la volontà di intestargli il Teatro Brancaccio di Roma. Renzo Arbore ha commentato così quest’eventualità: “Gigi è stato il più eclettico artista della sua generazione. L’idea di intestargli il Teatro Brancaccio mi sembra assolutamente un’idea da sposare“.

