Sara Croce, visione celestiale: una madre natura pazzesca. Che forme – FOTO

Sara Croce visione celestiale: una madre natura pazzesca e sempre più bella: le sue forme incantano fans e fidanzato, foto.

Bellissima, con un look autunnale, Sara Croce incanta da un posto meraviglioso della Puglia, regione dove si trova per amore. Sara, infatti, è fidanzata con Gianmarco Fiory, terzo portiere del Bari. Per vivere la sua storia d’amore, Saran, negli scorsi giorni, ha raggiunto il fidanzato nel capoluogo pugliese. Non lontana da alcune delle zone più belle della Puglia, la Croce si è lasciata immortalare nella splendida Polignano a mare lasciando tutti senza fiato per la sua bellezza.

“Giornate così, Puglia mia”, scrive la Croce che, seduta su un muretto, indossa jeans scruti e guarda la bellezza del mare d’inverno. I fans, invece, ammirano la sua bellezza, ancora più evidente con un outfit tipicamente autunnale.

