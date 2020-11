Serie A 2020/2021: calendario, risultati e classifica aggiornati

Il calendario del campionato di Serie A 2020/2021 con i relativi risultati, la classifica del torneo e la classifica marcatori aggiornata.

Il campionato di Serie A 2020/2021 è iniziato in ritardo per via dell’emergenza coronavirus che ha causato lo slittamento della stagione precedente, conclusasi agli inizi di agosto. La prima giornata si è disputata nel weekend tra sabato 19 e domenica 20 settembre, ad esclusione di tre match (Benevento-Inter, Lazio-Atalanta e Udinese-Spezia) rinviati al 30 settembre. La decisione è stata presa per consentire ad Inter, Udinese e Spezia di allungare la preparazione di circa 10 giorni considerato che i tre club hanno concluso la precedente stagione ad agosto inoltrato. Il calendario del campionato è stato sorteggiato e presentato lo scorso 2 settembre, pochi giorni dopo la comunicazione ufficiale delle date che avrebbero composto il cammino delle 20 squadre.

Serie A 2020/2021: il calendario aggiornato con le gare ed i risultati giornata per giornata

1^ giornata

Andata 20/09/2020 Ritorno 31/01/2021 Benevento-Inter 2-5 31/01** Fiorentina-Torino 1-0 31/01** Genoa-Crotone 4-1 31/01** Juventus-Sampdoria 3-0 31/01** Lazio-Atalanta 1-4 31/01** Milan-Bologna 2-0 31/01** Parma-Napoli 0-2 31/01** Sassuolo- Cagliari 1-1 31/01** Udinese-Spezia 0-2 31/01** Verona-Roma 3-0* 31/01**

2^ giornata

Andata 27/09/2020 Ritorno 07/02/2021 Bologna- Parma 4-1 07/02** Cagliari- Lazio 0-2 07/02** Crotone – Milan 0-2 07/02** Inter-Fiorentina 4-3 07/02** Napoli-Genoa 6-0 07/02** Roma -Juventus 2-2 07/02** Sampdoria- Benevento 2-3 07/02** Spezia- Sassuolo 1-4 07/02** Torino- Atalanta 2-4 07/02** Verona- Udinese 1-0 07/02**

3^ giornata

Andata 04/10/2020 Ritorno 14/02/2021 Atalanta- Cagliari 5-2 14/02** Benevento- Bologna 1-0 14/02** Fiorentina- Samp. 1-2 14/02** Genoa-Torino RINV. 14/02** Juventus-Napoli 3-0* 14/02** Lazio-Inter 1-1 14/02** Milan-Spezia 3-0 14/02** Parma- Verona 1-0 14/02** Sassuolo-Crotone 4-1 14/02** Udinese-Roma 0-1 14/02**

4^ giornata

Andata 18/10/2029 Ritorno 21/02/2021 Bologna-Sassuolo 3-4 21/02** Crotone- Juventus 1-1 21/02** Inter- Milan 1-2 21/02** Napoli-Atalanta 4-1 21/02** Roma- Benevento 5-2 21/02** Sampdoria-Lazio 3-0 21/02** Spezia- Fiorentina 2-2 21/02** Torino-Cagliari 2-3 21/02** Udinese-Parma 3-2 21/02** Verona- Genoa 0-0 21/02**

5^ giornata

Andata 25/10/2020 Ritorno 28/02/2021 Atalanta -Samp. 1-3 28/02** Benevento-Napoli 1-2 28/02** Cagliari-Crotone 4-2 28/02** Fioren.- Udinese 3-2 28/02** Genoa-Inter 0-2 28/02** Juve-Verona 1-1 28/02** Lazio- Bologna 2-1 28/02** Milan-Roma 3-3 28/02** Parma-Spezia 2-2 28/02** Sassuolo-Torino 3-3 28/02**

6^ giornata

Andata 01/11/2020 Ritorno 03/03/2021 Bologna-Cagliari 3-2 03/03** Crotone- Atalanta 1-2 03/03** Inter-Parma 2-2 03/03** Napoli-Sassuolo 0-2 03/03** Roma-Fiorentina 2-0 03/03** Samp-Genoa 1-1 03/03** Spezia-Juventus 1-4 03/03** Torino-Lazio 3-4 03/03** Udinese-Milan 1-2 03/03** Verona- Benevento 02/11 20:45 03/03**

7^ giornata

Andata 08/11/2020 Ritorno 07/03/2021 Atalanta – Inter 08/11 15:00 07/03** Benevento-Spezia 07/11 18:00 07/03** Bologna- Napoli 08/11 18:00 07/03** Cagliari- Samp. 07/11 15:00 07/03** Genoa-Roma 08/11 15:00 07/03** Lazio-Juventus 08/11 12:30 07/03** Milan- Verona 08/11 20:45 07/03** Parma- Fiorentina 07/11 20:45 07/03** Sassuolo-Udinese 06/11 20:45 07/03** Torino-Crotone 08/11 15:00 07/03**

8^ giornata

Andata 22/11/2020 Ritorno 14/03/2021 Crotone -Lazio 21/11 15:00 14/03** Fiorentina-Benevento 22/11 12:30 14/03** Inter-Torino 22/11 15:00 14/03** Juventus-Cagliari

21/11 20:45 14/03** Napoli-Milan 22/11 20:45 14/03** Roma-Parma 22/11 15:00 14/03** Sampdoria-Bologna 22/11 15:00 14/03** Spezia-Atalanta 21/11 18:00 14/03** Udinese-Genoa 22/11 18:00 14/03** Verona-Sassuolo 22/11 15:00 14/03**

9^ giornata

Andata 29/11/2020 Ritorno 21/03/2021 Atalanta-Verona 28/11 20:45 21/03** Benevento-Juve 28/11 18:00 21/03** Bologna-Crotone 29/11 15:00 21/03** Cagliari-Spezia 29/11 18:00 21/03** Genoa-Parma 30/11 20:45 21/03** Lazio-Udinese 29/11 12:30 21/03** Milan-Fiorentina 29/11 15:00 21/03** Napoli-Roma 29/11 20:45 21/03** Sassuolo-Inter 28/11 15:00 21/03** Torino-Samp. 30/11 18:30 21/03**

10^ giornata

Andata 06/12/2020 Ritorno 04/04/2021 Crotone-Napoli 06/12 18:00 04/04** Fiorentina-Genoa 07/12 20:45 04/04** Inter-Bologna 05/12 20:45 04/04** Juventus-Torino 05/12 18:00 04/04** Parma-Benevento 06/12 15:00 04/04** Roma-Sassuolo 06/12 15:00 04/04** Sampdoria-Milan 06/12 20:45 04/04** Spezia-Lazio 05/12 15:00 04/04** Udinese-Atalanta 06/12 15:00 04/04** Verona-Cagliari 06/12 12:30 04/04**

11^ giornata

Andata 13/12/2020 Ritorno 11/04/2021 Atalanta-Fiorentina 13/12 15:00 11/04** Bologna-Roma 13/12 15:00 11/04** Cagliari-Inter 13/12 12:30 11/04** Crotone-Spezia 12/12 15:00 11/04** Genoa-Juventus 13/12 18:00 11/04** Lazio-Verona 12/12 20:45 11/04** Milan-Parma 13/12 20:45 11/04** Napoli-Sampdoria 13/12 15:00 11/04** Sassuolo-Benevento 11/12 20:45 11/04** Torino-Udinese 12/12 18:00 11/04**

12^ giornata

Andata 16/12/2020 Ritorno 18/04/2021 Benevento-Lazio 15/12 20:45 18/04** Fiorentina-Sassuolo 16/12 20:45 18/04** Genoa-Milan 16/12 20:45 18/04** Inter-Napoli 16/12 20:45 18/04** Juventus-Atalanta 16/12 18:30 18/04** Parma-Cagliari 16/12 20:45 18/04** Roma-Torino 17/12 20:45 18/04** Spezia-Bologna 16/12 20:45 18/04** Udinese-Crotone 16/12 20:45 18/04** Verona-Sampdoria 16/12 20:45 18/04**

13^ giornata

Andata 20/12/2020 Ritorno 21/04/2021 Atalanta-Roma 20/12 18:00 21/04** Benevento-Genoa 20/12 15:00 21/04** Cagliari-Udinese 20/12 15:00 21/04** Fiorentina-Verona 19/12 15:00 21/04** Inter-Spezia 20/12 15:00 21/04** Lazio-Napoli 20/12 20:45 21/04** Parma-Juventus 19/12 20:45 21/04** Sampdoria-Crotone 19/12 18:00 21/04** Sassuolo-Milan 20/12 15:00 21/04** Torino-Bologna 20/12 12:30 21/04**

14^ giornata

Andata 23/12/2020 Ritorno 25/04/2021 Bologna-Atalanta 23/12 20:45 25/04** Crotone-Parma 22/12 18:30 25/04** Juventus-Fiorentina 22/12 20:45 25/04** Milan- Lazio 23/12 20:45 25/04** Napoli-Torino 23/12 20:45 25/04** Roma-Cagliari 23/12 20:45 25/04** Sampdoria-Sassuolo 23/12 20:45 25/04** Spezia-Genoa 23/12 20:45 25/04** Udinese-Benevento 23/12 20:45 25/04** Verona-Inter 23/12 18:30 25/04**

15^ giornata

Andata 03/01/2021 Ritorno 02/05/2021 Atalanta-Sassuolo 03/01 15:00 02/05** Benevento-Milan 03/01 18:00 02/05** Cagliari-Napoli 03/01 15:00 02/05** Fiorentina-Bologna 03/01 15:00 02/05** Inter-Crotone 03/01 12:30 02/05** Juventus-Udinese 03/01 20:45 02/05** Parma-Torino 03/01 15:00 02/05** Roma-Sampdoria 03/01 15:00 02/05** Udinese-Milan 03/01 15:00 02/05** Spezia-Verona 03/01 15:00 02/05**

16^ giornata

Andata 06/01/2021 Ritorno 09/05/2021 Atalanta-Parma 06/01 15:00 09/05** Bologna-Udinese 06/01 15:00 09/05** Cagliari-Benevento 06/01 12:30 09/05** Crotone-Roma 06/01 15:00 09/05** Lazio-Fiorentina 06/01 15:00 09/05** Milan-Juventus 06/01 20:45 09/05** Napoli-Spezia 06/01 18:00 09/05** Sampdoria-Inter 06/01 15:00 09/05** Sassuolo-Genoa 06/01 15:00 09/05** Torino-Verona 06/01 15:00 09/05**

17^ giornata

Andata 10/01/2021 Ritorno 12/05/2021 Benevento-Atalanta 10/01** 12/05** Fiorentina-Cagliari 10/01** 12/05** Genoa-Bologna 10/01** 12/05** Juve-Sassuolo 10/01** 12/05** Milan-Torino 10/01** 12/05** Parma-Lazio 10/01** 12/05** Roma-Inter 10/01** 12/05** Spezia-Samp. 10/01** 12/05** Udinese-Napoli 10/01** 12/05** Verona-Crotone 10/01** 12/05**

18^ giornata

Andata 17/01/2021 Ritorno 16/05/2021 Atalanta-Genoa 17/01** 16/05** Bologna-Verona 17/01** 16/05** Cagliari-Milan 17/01** 16/05** Crotone-Benevento 17/01** 16/05** Inter-Juventus 17/01** 16/05** Lazio-Roma 17/01** 16/05** Napoli-Fiorentina 17/01** 16/05** Sampdoria-Udinese 17/01** 16/05** Sassuolo-Parma 17/01** 16/05** Torino-Spezia 17/01** 16/05**

19^ giornata

Andata 24/01/2021 Ritorno 23/05/2021 Benevento-Torino 24/01** 23/05** Fiorentina-Crotone 24/01** 23/05** Genoa-Cagliari 24/01** 23/05** Juventus-Bologna 24/01** 23/05** Lazio-Sassuolo 24/01** 23/05** Milan-Atalanta 24/01** 23/05** Parma-Sampdoria 24/01** 23/05** Roma-Spezia 24/01** 23/05** Udinese-Inter 24/01** 23/05** Verona-Napoli 24/01** 23/05**

*A tavolino

**Da definire

Serie A, le date del campionato 2020/2021

La stagione 2020/2021 di Serie A, come anticipato, ha preso il via lo scorso 19 settembre con gli anticipi del primo turno e si chiuderà il prossimo 23 maggio. La Lega ha reso note anche quelle che saranno le date del torneo con le relative soste ed i turni infrasettimanali. Nel dettaglio, il campionato si fermerà tre volte per dare spazio alle nazionali e per la sosta invernale, prevista tra il 24 dicembre ed il 2 gennaio. I turni infrasettimanali, considerato il lasso di tempo ridotto rispetto agli altri anni per concludere i giochi, sono ben sei in totale. Ecco nel dettaglio le date:

Inizio: sabato 19 settembre 2020.

Fine: domenica 23 maggio 2021.

Turni infrasettimanali: 16 dicembre, 23 dicembre 2020, 6 gennaio 2021, 3 febbraio, 21 aprile e 12 maggio.

Soste: 11 ottobre, 15 novembre, 24 dicembre 2020 (pausa natalizia) e 28 marzo 2021.

Serie A 2020/2021: la classifica aggiornata

– Squadra Partite Punti 1 Milan 6 16 2 Sassuolo 6 14 3 Juventus 6 12 4 Atalanta 6 12 5 Napoli (-1) 6 11 6 Inter 6 11 7 Roma 6 11 8 Sampdoria 6 10 9 Lazio 6 10 10 Verona 5 8 11 Fiorentina 6 7 12 Cagliari 6 7 13 Benevento 5 6 14 Bologna 6 6 15 Genoa 5 5 16 Parma 6 5 17 Spezia 6 5 18 Udinese 6 3 19 Torino 5 1 20 Crotone 6 1

Leggenda:

Giallo: Scudetto e qualificazione in Champions League

Blu: Champions League

Arancione: Europa League

Verde: Preliminari di Europa League

Rosso: Retrocessione in Serie B

Serie A 2020/2021: la classifica marcatori aggiornata

1. Zlatan Ibrahimovic (Milan) 7 reti

2. Andrea Belotti (Torino) 6

3. Francesco Caputo (Sassuolo) 5

4. Romelu Lukaku (Inter) 5

5. Giovanni Simeone (Cagliari) 5

6. Cristiano Ronaldo (Juventus) 5

7. Gaetano Castrovilli(Fiorentina) 4

8. Fabio Quagliarella (Sampdoria) 4

9. Alejandro Gómez (Atalanta) 4

10. Luis Muriel (Atalanta) 4

11. Jordan Veretout (Roma) 4

12. Joao Pedro (Cagliari) 4

13. Roberto Soriano (Bologna) 4

14. Hirving Lozano (Napoli) 4

