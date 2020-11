Ancora oggi è una donna capace di esercitare un fascino enorme, Sophia Loren. Che si fa vedere in una foto risalente a diverso tempo fa.

Sono decenni che Sophia Loren fa parte del gotha del cinema mondiale. La grandissima attrice poi era capace di stimolare la fantasia di innumerevoli uomini. Da ragazza era bellissima, incredibilmente affascinante e dotata di un fisico dalle proporzioni giunoniche e perfette.

Buona parte di quella bellezza le è rimasta anche oggi. A cominciare dal sorriso intramontabile che Sofia Scicolone – questo il suo vero nome – sa mostrare. Secondo ‘Variety’ poi, la Loren sarà inserita nel novero delle interpreti che di contenderanno il Premio Oscar come migliore attrice. Lei ha infatti recitato in ‘La Vita Davanti a Sé’, film che vede la firma in regia del figlio Edoardo Ponti. Le altre possibili contendenti potrebbero essere Michelle Pfeiffer, Meryl Streep ed Ellen Burstyn.

Sophia Loren, la diva del cinema italiano

La Loren ha già vinto una statuetta per ‘La Ciociara’, sua celebre pellicola interpretata nel 1962. Un riconoscimento entrato nella storia di Hollywood. Infatti quello fu il primo Oscar in assoluto conferito per un film in lingua straniera.

