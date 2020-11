Spari in centro città: sette morti e decine di feriti

Sparatoria avvenuta in serata nel centro di Vienna, nei pressi della sinagoga: attualmente si registrano 7 morti

In serata, nel centro di Vienna, si è verificata una sparatoria nei pressi della sinagoga di Seitenstettengasse. Incerte le informazioni che trapelano dai media locali, sembra che la polizia stia attualmente a lavoro per “sventare l’attacco”. Non si sa ancora se la sinagoga fosse il reale obbiettivo degli assalitori.

Secondo quanto proverrebbe dalle fonti, l’ipotesi è quella di un “attacco terroristico“.

Ci sarebbero “un morto e diversi feriti“.

Una sparatoria inaspettata ha sconvolto il centro della città di Vienna. Florian Klenk, direttore della testata Falter, ha rivelato sconvolgenti dettagli su quanto accaduto in serata: si tratterebbe di un “attacco terroristico“, stando alle fonti che provengono dal Ministero dell’Interno.

Il tutto è avvenuto nei pressi della sinagoga di Seitenstettengasse; tuttavia, non si sa con precisione se l’obbiettivo fosse effettivamente il luogo di culto. La polizia austriaca ha messo in atto un’operazione su vasta scala per scongiurare qualsiasi tipo di pericolo. Il giornale Kronen Zeitung ha parlato di un “gran dispiegamento di forze di polizia“.

Diverse le ipotesi sui colpi di pistola avvertiti: la più accreditata è che si tratti di un attentato terroristico. I responsabili della sparatoria sarebbero 3 persone. Una di loro sarebbe morta dopo essersi fatta saltare in aria tramite una cintura esplosiva: questo è quanto riportato dal giornale locale Die Presse.

Difficile stabilire il numero di persone coinvolte nell’attentato. Sono state attualmente conteggiate 7 vittime, ed un numero imprecisato di feriti. I testimoni che hanno assistito al tutto raccontano di “decine di feriti a terra“. Le fonti parlano anche di un agente di polizia in pericolo di vita.

Le forze dell’ordine si sono raccomandate di stare lontani dal centro della città, e di rimanere chiusi in casa. “Non appena avremo maggiori informazioni ve le riporteremo” -sono le parole degli agenti. Anche la comunità ebraica ha invitato i fedeli a non abbandonare le proprie abitazioni.

