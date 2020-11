Stefania Orlando contro Paolo Brosio: esplode la rabbia nella notte. Al Grande Fratello Vip ieri notte è successo il caos quando il giornalista ha cominciato ad urlare preghiere in casa

Stefania Orlando ieri notte ha davvero perso la pazienza al Grande Fratello Vip, tutto questo a causa di Paolo Brosio. Il giornalista è entrato nella casa solo venerdì e già è motivo di molte discussioni tra i concorrenti. Parla tutto il giorno di Dio, di cristianesimo e di argomenti che nella casa in molti apprezzano fino ad un certo punto. La stessa Stefania ieri ha avuto una discussione accesa con lui in giardino, ma la cosa si è placata subito fino a che non è arrivata sera e tutti sono andati a letto. Quando Stefania ha sentito Paolo urlare preghiere per casa, si è molto arrabbiata ed è scattata subito in piedi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, arriva il chiarimento: “Ci ritroveremo”

Stefania Orlando si arrabbia al Grande Fratello Vip con Paolo Brosio: “Spettacolarizzare così no”

Francesco, Tommaso e Maria Teresa hanno subito stoppato la donna, dicendole di non fare nulla e di restare in camera. “Non ce la faccio, non posso stare zitta, stanno facendo troppo spettacolo, la preghiera dovrebbe essere un momento privato” ha sottolineato Stefania. Francesco le ha dato ragione ma le ha detto di evitare scontri e di tornare a dormire e non pensarli. Sui social tutti hanno dato ragione alla Orlando, perché sono giorni che Paolo Brosio sta spettacolarizzando i momenti di preghiera insieme ad Elisabetta Gregoraci.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Tommaso Zorzi, sfogo nella notte con Francesco Oppini: “Non ho nessuno”

Stefania oggi tutto il giorno ha detto di non sapere chi nominare, ma sembra sempre più palese che sarà Paolo la vittima della sua prossima nomination. Finirà al televoto già dopo tre giorni dalla sua entrata? Lo scopriremo solo stasera.