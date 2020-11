Torcicollo: come affrontare un dolore molto fastidioso

Il torcicollo è un disturbo molto diffuso e molto fastidioso, vediamo come potersi liberare dal dolore al collo in pochissimo tempo

Il torcicollo è un dolore muscolare abbastanza comune e si manifesta con un dolore acuto all’altezza del collo. In sua presenza ci troviamo in difficoltà nel compiere la maggior parte dei movimenti, che siano essi di flessione o rotazione, della testa. E’ un disturbo sempre più diffuso poiché sono sempre più diffuse tutte quelle patologie legate all’assunzione di posture scorrette. Altra causa molto comune sono le contratture muscolari e disturbi della colonna vertebrale. Un carico eccessivo, che sia in palestra, durante un trasloco o semplicemente portando a casa la spesa, possono infatti contribuire ad un’infiammazione acuta della nostra colonna vertebrale. Una contrattura muscolare può essere dovuta sempre ad un esercizio durante lo sport o magari siamo vittime di un forte sbalzo di temperatura. Può invece accadere che ci si trovi ad effettuare dei movimenti molto bruschi con la testa, che possono degenerare in veri e propri traumi. Uno dei più conosciuti è il colpo di frusta che può avvenire, ad esempio, in un incidente. In questo caso il torcicollo può durare qualche giorno poi passa. In casi in cui il dolore al collo non si arresti e persista in maniera importante, ci potrebbe essere un problema alla colonna cervicale, come ad esempio delle ernie del disco cervicali. In questo caso si avrà un’infiammazione cronica della colonna vertebrale e bisognerà rivolgersi ad un medico che potrà procedere con una radiografia o una risonanza magnetica per rilevare l’origine del disturbo.

Come alleviare il dolore da torcicollo

In casi in cui il dolore al collo sia legato ad infiammazioni più acute o traumi, viene solitamente curato tramite farmaci antinfiammatori. Oltre la terapia farmacologica, esistono alcuni rimedi che possono alleviare il fastidio del torcicollo e restituirci una buona mobilità: vediamo le migliori cure naturali per contrastare il fastidio. Uno dei metodi più veloci e sicuramente più rigeneranti è quello della doccia calda. Il getto e la temperatura dell’acqua dovranno essere indirizzati nella parte interessata, andando ricoprire sia il collo che le spalle e la schiena. Il calore è un metodo molto usato per alleviare il dolore muscolare, proprio perché scioglie la muscolatura, portando sollievo. Le persone che soffrono di torcicollo, molto spesso, traggono beneficio tramite l’esposizione al sole. Le temperature elevate infatti, facilitano il ripristino delle normali funzioni di questa zona del corpo molto delicata. Un altro metodo per riscaldare velocemente ed efficacemente la zona, può essere quella dei cerotti auto-riscaldanti; non hanno farmaci al loro interno e si possono trovare sia al supermercato, sia in farmacia. Se si vuole procedere con un metodo “fai da te”, si può ricorrere ad appositi sacchetti che si usano nel microonde. Vi basterà riempirli di semi, riscaldarli nel microonde ed applicarli nella parte dolorante.

Eliminare l’infiammazione: erbe e spezie medicinali

Oltre alla tecnica del calore, un altro rimedio naturale, che può essere adottato per contrastare il torcicollo, è quello che deriva dall’assunzione di erbe e spezie medicinali. Tra quelle che possono rivelarsi estremamente efficaci, troviamo al primo posto l’arnica montana. Si tratta di un’erba i cui fiori possono essere utilizzati per prodotti ad uso medicinale. Le proprietà dell’arnica montana sono molteplici ma tra tutte spiccano la sua azione antidolorifica ed antinfiammatoria. In caso di traumi, contusioni ed ematomi, dà sollievo al dolore e diminuisce il gonfiore. Si può applicare localmente sotto forma di crema o assumerla tramite compresse. Un’alternativa può essere una spezia anch’essa dalle mille proprietà: la curcuma. Va assunta sempre tramite compresse ed è un’ottima alleata per le sue proprietà antinfiammatorie. Come ultimo trattamento ricordiamo l’Artiglio del diavolo dal forte potere analgesico; sono consigliati tutti i prodotti che lo contengono.

Durante il periodo autunno-inverno è facile soffrire di dolori cervicali a causa degli sbalzi di temperatura tra ambiente interno ed esterno o per il clima freddo-umido, ma con questi metodi veloci e naturali possiamo contrastare questo sintomo fastidioso.

