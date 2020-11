Un Posto al Sole anticipazioni 2 novembre: Silvia e Michele in pericolo. La coppia stava viaggiando verso Indaca quando la macchina si è fermata in mezzo al nulla

Silvia e Michele stavano raggiungendo Teresa ad Indaca quando la macchina si è fermata in mezzo al nulla. Con i cellulari che non prendevano, sono stati costretti a chiedere aiuto ad una macchina passata per di là. Due tipi strani sono scesi dalla macchina e li hanno aiutati, e il modo in cui Silvia li guardava (con un po’ di paura e di sospetto) ha fatto arrabbiare i due uomini. Silvia e Michele passeranno dei momenti davvero difficili, verranno aggrediti e le cose sembreranno mettersi davvero molto male per entrambi. Cosa succederà?

Un Posto al Sole anticipazioni di stasera, Roberto e Lara incastrano Marina e Fabrizio

Roberto e Lara procedono con il loro piano di sabotare Marina e Fabrizio, e tutto sembra cominciare ad andare alla perfezione. Senza saperlo, i due futuri sposi saranno sempre di più nei guai. Che ne sarà di loro? Roberto e Lara sono sempre più vicini, tutto questo è cominciato perché Roberto era geloso del fatto che la sua ex compagna si stesse per rifare una vita con Fabrizio. Questo avvicinamento con Lara non era previsto e riserverà tantissimi colpi di scena alla soap opera napoletana.

