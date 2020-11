È una dea Valentina Vignali, più bella di Afrodite. La influencer romagnola mette in mostra un corpo che nemmeno nei sogni si può immaginare.

Se sei Valentina Vignali tutto ti riesce più facile. E questo grazie al fascino ed alla bellezza che contraddistingue la ragazza. È da molto tempo ormai che la splendida romagnola ci incanta con scatti e video pubblicati sul suo profilo personale Instagram.

In alcuni suoi post recenti, Valentina si fa vedere con indosso della biancheria intima. C’è anche una clip estrapolata direttamente nel backstage di uno shooting fotografico. Lei è una vera e propria meraviglia, truccata in maniera ineccepibile. Alta, con i capelli sciolti e fluenti ed un paio di occhi in cui perdersi. Ma poi c’è quel suo corpo che è perfezione pura. La Vignali è un vero e proprio sogno ad occhi aperti e gli altri suoi post vi conquisteranno, nella prossima pagina.