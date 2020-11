Perde il controllo dell’auto e finisce in un fossato: muore ragazzo di soli 22 anni

Un ragazzo di 22 anni è morto finendo con la propria auto in un fossato sulla strada provinciale 56 a San Donà di Piave, in provincia di Venezia,

Tragedia a San Donà di Piave, in provincia di Venezia, nella notte tra sabato e domenica, quando un ragazzo di 22 anni ha perso la vita in un terribile incidente stradale. Stando alla prima ricostruzione, la vittima si trovava a bordo della sua auto, quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del veicolo e sarebbe finito in un fossato a bordo della carreggiata. A lanciare l’allarme è stato il padre del ragazzo che, non vedendo il figlio rientrare a casa, ha chiamato i soccorsi ed è uscito di casa per andare a cercarlo. Sarebbe stato proprio l’uomo ha ritrovare l’auto nel fossato. Inutili i tentativi di soccorso del personale medico del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo.

Venezia, finisce con l’auto in un fossato mentre torna a casa: muore ragazzo di 22 anni

Un ragazzo di soli 22 anni è morto nella notte tra sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre in un drammatico incidente consumatosi lungo la strada provinciale 56 nel territorio di Mussetta di Sopra, frazione di San Donà di Piave, comune nella provincia di Venezia. La vittima è Alessio Bragato, 22enne residente ad Eraclea. Stando ad una prima ricostruzione, riportata dalla stampa locale e dalla redazione di Fanpage, il giovane avrebbe trascorso la serata a casa di un amico che avrebbe salutato intorno all’1. Messosi alla guida della sua auto, una Citroen C3, il ragazzo non è più rientrato a casa.

Accorgendosi che non era ancora rincasato, il padre di Alessio, ieri mattina, è uscito per andare a cercarlo ed ha allarmato i soccorsi. Poco dopo l’uomo ha ritrovato l’auto del figlio in un fossato che costeggia la strada provinciale. Sul posto sono arrivati i medici del Suem 118 che, purtroppo, non hanno potuto far nulla per il 22enne.

Intervenuti anche i carabinieri di San Donà di Piave per i rilievi del caso utili a ricostruire la dinamica dell’incidente. Dai primi accertamenti, come riporta Fanpage, pare che il giovane abbia perso il controllo dell’auto finendo nel fossato che costeggia la carreggiata. Ad influire potrebbe essere stata la fitta nebbia che vi era in zona durante la notte.

Per permettere le operazioni di soccorso ed i rilievi dei militari dell’Arma il tratto interessato è stato chiuso al traffico.

