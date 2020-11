Alessia Marcuzzi e le coccole al letto, la dolcezza non manca – FOTO

Coccole a letto con Alessia Marcuzzi, ma chi è il fortunato questa volta? Di certo no suo marito, guardate un po’ cosa ha combinato

Abbiamo visto in queste settimane la conduttrice Alessia Marcuzzi molto impegnata per via del Covid-19. Più di una volta ha dovuto saltare il programma che sta seguendo Le Iene a causa del responso del test rapido, per ben due volte positivo. Con il tampone poi è risultata negativa. La presentatrice, essendo un personaggio pubblico, ha spiegato su Instagram la sua situazione e i fan come sempre sono stati carini inviandole messaggi di supporto e dolcezza.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>>Giorgio Panariello e quella telefonata che non avrebbe mai voluto ricevere

Le coccole a letto per Alessia Marcuzzi -FOTO