Beautiful, anticipazioni puntata 4 novembre: le parole di Thomas

Beautiful, anticipazioni 4 novembre: Thomas si è svegliato dal coma e adesso deve vedersela con il tenente Sanchez. Il poliziotto ha molti gialli da risolvere.

La situazione si fa sempre più critica per Brooke. Ridge l’accusa di aver quasi ucciso suo figlio, mentre il tenete Sanchez indaga su di lei. Il poliziotto è sulle tracce dei falsari che hanno realizzato il certificato di nascita di Phoebe, ma non è riuscito a ottenere nulla da Flo se non un nome: Thomas Forrester. Egli si è dunque messo alla ricerca del giovane stilista e lo ha trovato in ospedale, in fin di vita dopo una terribile caduta da sopra una scogliera. Tutta la verità sullo svolgimento dei fatti, è ora affidata alle parole di Thomas. Nel frattempo procede a passi incerti il riavvicinamento tra Wyatt e Sally.

Beautiful, anticipazioni 4 novembre: Thomas sotto interrogatorio

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Thomas mentirà per coprire Brooke. Il ragazzo dirà che la caduta dalla scogliera è stata solo un tragico incidente. Perché tanta indulgenza verso una persona che odia da sempre? La risposta è presto data e sta tutta nel ruolo che Brooke ricopre in quanto madre di Hope. Se Thomas la denunciasse, infatti, perderebbe quel poco affetto che Hope riserva ancora per lui e questo, a conti fatti, non può permetterselo.

Sempre dalle anticipazioni americane scopriamo che Wyatt e Sally sono sempre più vicini. I due si sono scambiati un bacio e adesso parlano della spinosa situazione di Thomas. Riusciranno a superare anche questo momento di crisi? Continuate a seguirci per scoprire tutte le future anticipazioni!

