Benedetta e Cristina Parodi insieme per un compleanno speciale. Bellissime – FOTO

Le sorelle Parodi insieme per celebrare il compleanno di Cristina, ma solo virtualmente. Lo scatto postato su Instagram le ritrae felici e serene

Conosciamo ormai da anni la bella Benedetta Parodi per la sua conduzione a programmi di spicco come “Cotto e mangiato”, “I menù di Benedetta” e “Bake Off”. La sua è una vita tra i fornelli e la famiglia, giornate impegnate e impegnative che lei condivide quotidianamente con i suoi ormai 906mila follower su Instagram. Da settembre è partito anche “Senti chi Mangia”, in onda su La7 tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 17, nuovo cooking show che racconterà in ogni puntata una sfida ai fornelli.

LEGGI ANCHE –> Ylenia Carrisi è viva | mamma Romina pubblica queste FOTO

Con la sorella Cristina c’è sempre stato un bellissimo rapporto consolidato negli anni e accresciuto esponenzialmente con la maturità professionale e umana all’interno della famiglia.

Cristina Parodi è però stata presa pesantemente di mira settimana scorsa perché ha aperto la gara automobilistica Mille Miglia. È stata infatti vista, insieme al suo driver, a bordo di una 300 SL del 1955 direzione Roma come testimoniavano alcune immagini e video pubblicate sui social.

Benedetta Parodi, la foto per il compleanno della sorella