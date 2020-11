Bianca Atzei, canotta bianca e sguardo intenso. Un’esplosione di bellezza – FOTO

Tre scatti d’autore per la bella Bianca Atzei che hanno fatto sobbalzare i fan di Instagram. Dettagli della sua casa e del suo viso di una bellezza autentica

Bianca Atzei, Veronica all’anagrafe, è stata al centro delle cronache degli ultimi anni per la storia d’amore prima e la successiva rottura poi con Max Biaggi a cui ha dedicato anche un’emozionante esibizione sul palco del Festival di Sanremo.

Il suo compagno è Stefano Corti, l’inviato della trasmissione Le Iene e uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più amati dal pubblico giovane.

Uno sguardo seducente, un corpo perfetto e una voce inconfondibile. Non è un caso che Bianca Atzei colpisca molte persone e di conseguenza abbia tantissimi ammiratori. Nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram Bianca è davvero molto bella e sensuale in canotta bianca e trucco semplice. Un’eleganza e un erotismo che si racchiudono in uno scatto che non ha eguali. Capelli biondi sciolti che le cadono sulle spalle che le incorniciano il viso.

Sono i dettagli che fanno la differenza per Bianca Atzei