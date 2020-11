Bonus mobilità: primo giorno per richiederlo e già disagi

Al via al bonus mobilità: chi vorrà ottenere il bonus per l’acquisto di biciclette e monopattini dovrà registrarsi sul sito del ministero dell’Ambiente

Partito oggi il click day, la possibilità registrandosi sul sito del ministero dell’Ambiente di poter godere dai benefici previsti dal bonus mobilità. In particolare, per bici o monopattini già acquistati o da acquistare entro il 31 dicembre.

Per registrarsi sul sito occorre accedere in modalità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale): si potrà così richiedere il rimborso pari nella misura del 60% e fino ad un massimo di 500 euro, in caso di spese già sostenute nel periodo dal 4 maggio al 3 novembre; oppure si potrà richiedere il buono mobilità in caso di acquisto non ancora effettuato. Nel primo caso, si riceverà un bonifico nel secondo, invece, un buono da consegnare direttamente al negoziante.

Stamane però il sito ha causato non pochi problemi a quanti hanno cercato di registrarsi: inizialmente, infatti, ha reso impossibile l’accesso poi, sbloccatosi, ha causato non pochi rallentamenti e lunghe code di attesa per effettuare le procedure.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> BONUS PER I COLLABORATORI SPORTIVI. CHI PUÒ AVERNE DIRITTO E COME OTTENERLO

Click day per la mobilità: come funziona e a chi è rivolto

E’ iniziata oggi la fase di registrazione sul sito del ministero dell’Ambiente che consente l’accesso al bonus, per l’acquisto di bici e monopattini già effettuati o da effettuare. Si dovrà accedere alla piattaforma web del ministero dell’Ambiente: www.buonomobilita.it e, quindi, procedere alla registrazione.

L’accesso, da effettuarsi attraverso SPID, prevede di scansionare la fattura o lo scontrino, se la spesa è già stata sostenuta, per richiedere il rimborso attraverso il bonifico, per un massimo di 500 euro; se la spesa sarà ancora da sostenere, invece, si avrà diritto ad un buono, della durata di 30 giorni, da consegnare in negozio.

Non tutti, però, potranno accedervi: la domanda, infatti, può essere presentata solo dai cittadini maggiorenni residenti nei capoluoghi di Regione e di Provincia e nei comuni delle Città Metropolitane, anche sotto i 50.000 abitanti e nei Comuni con una popolazione superiore a 50.000 abitanti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> MANTENIMENTO DEL CANE, COME OTTENERE LA DETRAZIONE DI 1000 EURO

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter