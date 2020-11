Bonus per i collaboratori sportivi. Chi può averne diritto e come ottenerlo

Il DPCM scorso ha visto un ulteriore stop per palestre e piscine. Come ottenere un bonus per i lavoratori occupati in questo settore

L’impennata dei contagi da Coronavirus ha proiettato l’Italia direttamente dentro la seconda ondata che tutti speravamo non avvenisse mai. Ciò ha costretto il governo a varare nuove misure restrittive volte a contenere la propagazione dell’infezione, bloccando l’attività di numerosi lavoratori.

Il settore dello sport è stato duramente colpito con la conseguente chiusura di palestre e piscine. Per questo motivo, Vincenzo Spadafora, Ministro per le politiche giovanili e lo sport, ieri ha annunciato che sono previste delle sovvenzioni che possano venire in aiuto per i tanti professionisti che al momento sono rimasti in stallo. Per loro infatti è possibile accedere ad un bonus da 800 euro.

Chi può averne diritto? Tutti i collaboratori che fanno parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, del Comitato Italiano Paralimpico, di Federazioni Sportive Nazionali, Federazioni sportive paralimpiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI e del CIP ovvero Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche.

LEGGI ANCHE> Bonus bici e monopattini: il click day è martedì 3 novembre

Bonus per i collaboratori sportivi. I requisiti

I richiedenti dovranno attenersi alle segienti regole:

aver sospeso o ridotto la loro attività lavorativa per il mese di novembre 2020;

non essere titolari di partita IVA;

avere interrotto rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata dell’INPS.

non aver ottenuto l’indennità prevista per il mese di marzo, aprile, maggio o giugno poiché è già prevista una modalità di erogazione automatica.

non aver percepito redditi per il mese di novembre 2020, compreso il Reddito di Cittadinanza.

LEGGI ANCHE> Bonus pc e internet: da lunedì 2 novembre si potrà usufruirne

Per ottenere il bonus basterà mandare un sms al seguente numero in cui scrivere solo il proprio codice fiscale: 339.9940875, oppure scrivere all’indirizzo email curaitalia@sportesalute.eu . Si riceverà un codice di prenotazione per conoscere ldata e orario in cui sarà possibile compilare la domanda sulla piattaforma abilitata al servizio.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter