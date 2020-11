Calendario avvento fai da te: come realizzarlo con materiali a basso costo!

Dicembre ormai è vicino e ci si prepara non solo allo scarto dei regali, ma anche al calendario dell’avvento. Quale occasione migliore per cimentarsi nelle creazioni fai da te?

Puoi creare un calendario dell’avvento fai da te e riempirlo con biscotti, dolcetti fatti a mano e zuccherini. Ci sono tante idee low cost a cui ispirarsi e da creare con legni, mollettine, vecchi rotoli di carta igienica.

Ma cosa mettere all’interno? Anche qui, la scelta è tanta. Potrai optare per torrone, cioccolatini o realizzare dei dolcetti natalizi fai da te.

Qualsiasi oggetto d’arredo si può trasformare in un calendario dell’avvento (una mensola, una lavagna, una parete, ecc).

Come realizzare un calendario dell’avvento fai da te con mollette o rotoli di carta igienica

Per realizzare un calendario dell’avvento fai da te si possono usare anche dei semplicissimi sacchetti di carta decorati. All’interno di questi sacchetti potrai mettere delle caramelline al gusto di caffè.

Puoi usare delle mollette decorate anche per creare degli appendini numerati. Ad ognuna di esse puoi attaccare un sacchettino con dentro una sorpresa.

Anche i rotoli di carta igienica si possono usare per creare delle scatolette numerate che si possono appendere al muro oppure per realizzare una casetta con tante finestrelle. In ogni casetta, potrai nascondere qualche sorpresa di bontà come le scorzette di arancia fatte in casa.

Un’altra ottima idea per realizzare creazioni fai da te è mettere delle casette numerate sulle mensole o sopra le pareti di casa. Per rendere l’atmosfera ancora più natalizia si possono colorare i tetti di bianco, aggiungendo anche qualche lucina o qualche candela.

In ogni casetta, poi, potrai mettere un pezzo di torrone, magari fatto in casa, per rendere ancora più dolce il Natale. Chi, invece, tiene alla linea può mettere in ogni casellina una bustina di tè oppure una tisana.

Calendario dell’avvento creativo per i bambini

Chi ha dei bambini può pensare anche di creare un calendario dell’avvento fai da te che abbia uno scopo didattico. Questo significa che, al posto dei regalini, si possono inserire dei foglietti con delle attività creative da fare insieme ai bambini.

Potrete proporre di guardare un cartone animato, di giocare a nascondino, di preparare biscotti, ecc.

Si può anche creare un calendario dell’avvento utilizzando dei bicchieri del caffè, dei colori acrilici e del feltro per realizzare le corna delle renne. Necessaria anche la carta colorata per creare il secchiello.

Per assemblare tutti gli elementi, comprese le renne, dovrai usare la colla al caldo. Il volto della renna, invece, potrai disegnarlo sul bicchierino da caffè. All’estremità del bicchierino dovrai applicare le corna della renna con la colla a caldo.

Sempre con il feltro, puoi creare un calendario dell’avvento a forma di biscotto. Sopra questo pannello, potrai applicare delle tasche colorate numerate dove mettere omini di pan di zenzero e caramelle di ogni genere.

Infine, puoi creare anche un calendario dell’avvento interamente in stoffa. In questo caso, dovrai applicare delle tasche colorate dove inserire 24 ricette da cucinare ogni giorno prima di Natale. Un’idea originale, adatta soprattutto a coloro che amano cucinare e sperimentare sempre delle ricette nuove per soddisfare il palato.

