Carlo Conti le condizioni di salute in un post: “E’ una brutta bestia”- FOTO

Carlo Conti rincuorato dal post-it da parte della sua famiglia durante la sua dura convalescenza per coronavirus.

Il post condiviso su Instagram qualche ora fa del conduttore televisivo non lascia dubbi. La situazione anche per lui non risulta affato facile, i sintomi del virus si stanno facendo sentire, eppure il celebre Carlo Conti non sembra perdere le speranze. A sostenerlo in questo momento sono sicuramente le parole premurose dei membri della sua famiglia, tra cui la moglie, Francesca Vaccaro, ed il piccolo bimbo della coppia Matteo.

Carlo Conti: la giusta medicina

Nonostante il peggioramento delle sue condizioni, il conduttore di origini fiorentine, ha rassicurato i suoi fans sui social, definendo l’affetto e la vicinanza della sua famiglia come fra tutte “la medicina più potente”.

Dapprima asintomatico, l’ex presentatore del Festival di Sanremo, continua con grande fiducia la sua battaglia per sconfiggere la malattia.

Inoltre, ora dopo ora, si aggiungono numerosi gli interventi incoraggianti da parte del suo pubblico contro l’avvento della “brutta bestia“, augurando a Carlo una imminente e pronta guarigione.

