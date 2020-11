Caterina Balivo in casa e senza trucco è ancora più bella, unica – FOTO

Caterina Balivo su Instagram in versione mamma e cuoca ai fornelli. Tutta acqua e sapone è una meraviglia

Caterina Balivo e il suo momento sabato dalla televisione. La conduttrice Rai al momento è assente dai palinsesti televisivi e non sappiamo quando la rivedremo. Nella scorsa stagione ha lasciato il suo programma Vieni da Me e ha salutato il suo pubblico dichiarando che quella per lei sarebbe stata la sua ultima puntata e che si sarebbe dedicata a nuovi impegni.

Di cosa si tratterà? Per il momento non trapela nulla. La conduttrice ha solo risposto ad un suo fan che chiedeva info: “Passerà un po’, così ringiovanisco”.

Nel mentre però sale la curiosità per una foto che Giovanni Ciacci ha pubblicato sul suo profilo. Uno scatto che li ritrae insieme in cui lui scrive “Io e Chéry”. I due hanno lavorato a lungo insieme con Detto Fatto con una sintonia eccezionale tanto che l’anno seguente che Caterina è andata via anche Ciaccia ha abbandonato la nave.

Per molti è solo un ricordo, per altri il segnale che presto potrebbero tornare insieme in un nuovo progetto. E alle tante domande che vengono fatte al costumista lui preferisce non rispondere. Cosa accadrà? Dovremo solo aspettare per saperlo. Caterina nel frattempo si gode la casa e la sua famiglia.

Caterina Balivo: in versione nature ai fornelli, che bella

Caterina Balivo è lontana dagli impegni televisivi e si dedica alla casa e alla famiglia. Il periodo sabato che la conduttrice si è presa le fa bene e anche tanto.

La moglie di Guido Maria Brera si dedica alle faccende domestiche accontentando i suoi figli. È alle prese, infatti, con la realizzazione di un plume cake insieme ad uno speciale assistente, suo figlio Guido Alberto, il più grande dei due che come la mamma spiega, a differenza sua, ama molto la cucina.

Ecco che così Caterina diventa anche pasticcera seguendo i consigli del maestro Iginio Massari e si mette ai fornelli insieme al figlio mentre si sente la voce di Cora, la figlia più piccola di un anno e mezza, chiedere cosa stiano facendo.

Caterina è senza trucco ma è bellissima ugualmente. Vestita anche decisamente fine per stare in casa e in cucina. Un pantalone bianco a vita alta, cintura e maglia blu.

Una donna elegante che si diletta ai fornelli in versione nature e senza filtri e che piace un sacco al suo pubblico anche acqua e sapone.

