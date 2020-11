Claudia Romani, la campagna elettorale made in USA è sexy – FOTO

Claudia Romani, la splendida modella italoamericana, scende in campo a modo suo per il voto negli USA: scatti sensuali su Instagram

L’Italia nel cuore, ma un paese in cui ormai vive da tempo immemore e che è diventato casa sua. Claudia Romani, splendida modella italo-americana, sta vivendo con grande partecipazione le sorti degli Stati Uniti in queste ore. America infatti al voto in queste ore, con la sfida presidenziale tra Trump e Biden. Il presidente in carica contro lo sfidante, si attende l’esito nelle ore notturne in Italia, anche se, con il voto per corrispondenza imposto dal Covid, è più probabile che si sappia qualcosa nel corso della giornata di domani.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE >>> Claudia Romani, tris di scatti del lato B: il costume esplode – FOTO

Claudia Romani, stupenda in spiaggia: l’invito al voto della modella

Claudia scende in campo a modo suo. Non dando indicazioni di voto, ma invitando tutti gli statunitensi a non esimersi dal dovere civico del voto. E così, la vediamo in spiaggia nella sua Florida indossare delle magliette a tema. Un messaggio forte, che però richiama l’attenzione soprattutto, al solito, sulla grande bellezza della 38enne.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE >>> Claudia Romani | si mostra come mai prima | tutto in bella vista | FOTO

C’è un motivo se nel 2006 è stata valutata tra le 100 donne più sexy del mondo. La maglietta copre le forme di Claudia in costume, che però ugualmente si intuiscono e fanno sognare.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter