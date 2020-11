Claudia Ruggeri il buongiorno in slip e reggiseno all’Italia: super sexy – FOTO

La bellissima Claudia Ruggeri dà il buongiorno ai fan direttamente dal letto di camera sua, seno in primo piano e sguardo sensuale

Visualizza questo post su Instagram Settimana terminata ✔ Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri) in data: 30 Ott 2020 alle ore 9:58 PDT

La valletta di “Avanti un Altro”, Claudia Ruggeri è conosciuta in quanto cognata di uno dei presentatori più acclamati della tv italiana, Paolo Bonolis. Claudia è la sposa di Marco Bruganelli, il fratello della moglie Sonia, moglie di Paolo Bonolis.

La scintilla tra i due è scattata subito, sfociando in un amore a prima vista e da qual momento i due non sono più lasciati e tutto è sfociato in una travolgente relazione d’amore. Un grande pregio che va riconosciuto alla coppia è quello di essere molto riservata e di sapere stare ben alla lontana da qualsiasi tipo di clamore.

Claudia Ruggeri, la showgirl è uno spettacolo