L’inquietudine della popolazione più anziana all’epoca del COVID-19 mentre l’Italia sembra essere prossima ad un nuovo lockdown.

Accresce sempre di più il rammarico della popolazione più debole in Italia e nel mondo. Gli angosciati appelli e le testimonianze di questi giorni hanno sensibilizzato i pareri degli specialisti, secondo i quali le persone più longeve potrebbero risentire maggiormente le ripercussioni di un nuovo lockdown.

Si ritroverebbero costretti a non poter più svolgere delle semplici e quotidiane attività, come l’acquisto di un quotidiano o una semplice passeggiata, da considerare “meno importante” per altre categorie, quanto di vitale importanza per i soggetti più fragili.

Gli anziani: patrimonio dell’umanità

Purchè con attraverso l’impiego del massimo del buon senso e della partecipazione critica necessaria, sarà considerato dagli esperti un occhio di riguardo per gli anziani che, oltre ad essere la categoria a rischio per eccellenza in questo periodo storico, rischiano ulteriormente delle gravi ripercussioni a livello psicologico e motorio se dovessero essere sottoposti nuovamente a delle restrizioni totalizzanti.

Infatti, secondo l’opinione del professore ed infettivologo attualmente molto attivo nella regione Liguria, Matteo Bassetti, potrebbe essere valutata un’ulteriore ipotesi risolutiva alla quarantena preventiva per le persone più anziane.

Dunque, per concludere, risulta essere di grande importanza tutelare questa fascia della popolazione, per il quale potrebbe essere valutato e preso definitivamente in considerazione un lockdown limitato ed a fascie orarie differenziate riservato ai gruppi di persone più anziane risiedenti nel nostro paese.

