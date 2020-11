Elezioni Usa, oggi è l’Election Day: ecco chi vince per i sondaggi

Le Lezioni Usa stanno per giungere al termine. Nel giorno in cui si vota uno dei due candidati, tra Trump e Biden, è in netto vantaggio

Gli Stati Uniti sono in fermento e oggi è il grande giorno. È il giorno dell’Election Day, il momento in cui gli statunitensi sono chiamati alle urne per decidere il nome del loro prossimo presidente. La riconferma di Donald Trump oppure il cambio di rotta con Joe Biden?

Manca poco ormai e sapremo chi sarà il 46esimo presidente degli Stati Uniti. molti sono i cittadini che hanno già votato, di persona e via posta, per paura dell’emergenza sanitaria per un totale di 93.131.017 elettori che arrivano già al 67,6% dell’intera comunità.

Anche se i risultati sono imminenti i sondaggi ancora si rincorrono, dando in vantaggio Biden. Ma sarà davvero questo il risultato finale?

Elezioni Usa, cosa dicono i sondaggi

Secondo gli ultimi sondaggi, in base a quanto rivelato dalla Cnn nella giornata del 1° di novembre, il candidato democratico sarebbe in vantaggio in Michigan e Wisconsin, due degli Stati che sarebbero in bilico e che per tradizione storica non sono né democratici e né repubblicani.

I sondaggi danno da diversi giorni in avanti Biden e secondo il Washington Times-Nbc, il repubblicano staccherebbe il tycoon addirittura di 10 punti. Ma su questo molti sono i dubbi. Anche nelle passate elezioni Ilary Clinton era dava in avanti nei sondaggi e alla fine Donand Trump l’ha spuntata.

C’è da ricordare che il sistema elettorale Usa premia il candidato che riesce ad ottenere la maggioranza assoluta dei “grandi elettori”, e quindi almeno di 270, e non chi riceve più voti. Tra i grandi elettori i cosiddetti swing states, quei territori che non hanno una storia univoca nel loro passato politico, alternando le loro decisioni.

Biden in vantaggio dunque ma non è detto. Se i sondaggi dovessero ancora sbagliare, Donald Trump si confermerebbe alla Casa Bianca per la seconda volta e l’ex vice di Obama dovrebbe solo raccogliere la coda.

Dopo il 2016, tra tutti gli States, Trump può perdere solo in Michigan, Wisconsin e Arizona. Se a questi si dovessero aggiungere altri stati per lui non ci sarà scampo ma solo aria di sconfitta.

