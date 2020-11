Elisabetta Gregoraci rompe il silenzio su Pierpaolo Pretelli: “Per me è solo un lavoro”. Duro colpo per i fans della coppia che, dopo due mesi, non riescono a vivere una svolta nel loro rapporto nella casa del Grande Fratello Vip

Elisabetta Gregoraci ieri sera si è molto arrabbiata nella casa del Grande Fratello Vip. Ancora una volta durante la puntata è stata attaccata perché i telespettatori e alcuni concorrenti nella casa non credono nella sua buona fede con Pierpaolo Pretelli. Tra loro non è ancora successo nulla, lei dice di avere qualcuno fuori, ma i suoi atteggiamenti con Pierpaolo sono da coppia e fanno pensare che potrebbe succedere qualcosa a momenti, cosa che però non accade mai e tutti cominciano a sentirsi un po’ presi in giro.

Elisabetta Gregoraci si scaglia contro Pierpaolo Pretelli: “Da oggi meno abbracci”

Dopo la puntata Pierpaolo stava molto male e lei si è arrabbiata perché voleva che lui le stesse vicino, dopo la puntata difficile che è stata per lei. Dopo un’ora hanno litigato furiosamente in camera e lei ha detto delle cose che hanno fatto infuriare il pubblico: “Da oggi in poi ci daremo meno abbracci. Basta, io sono qua per lavoro, non per altro” ha affermato, scagliandosi contro l’ex velino. I fans si sono molto arrabbiati per questo suo atteggiamento e hanno consigliato al ragazzo di prendere lui in primis le distanze.

Oggi è arrivato un aereo per entrambi e i due si sono limitati a ringraziare, lei con un po’ più di entusiasmo, lui si è incupito ed è tornato a sedersi. I fans che hanno pagato l’aereo ci sono rimasti male per questa mancata reazione, ma le cose tra i due sembrano essere arrivate davvero a capolinea.