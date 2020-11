Filippa Lagerback, vestito di pizzo e spacco profondo: che gambe – Foto

Filippa Lagerback, che sensualità davanti allo specchio: vestto nero di pizzo, spacco profondo e gambe spettacolari, foto.

Filippa Lagerback è di una sensualità unica. Davanti allo specchio, con i capelli raccolti che le lasciano scoperto lo splendido viso e gli occhi azzurri, un vestito nero di pizzo che esalta il fisico e con un profondo spacco che lascia scoperte le gambe, la moglie di Daniele Bossari dimostra come, per lei, il tempo non passi mai.

Sono passati anni da quando, giovanissima, debuttava sui teleschermi italiani diventando una delle “bionde” più amate e, da allora, non ha mai lasciato il cuore del suo pubblico che la ama non solo per la bellezza, ma anche per l’eleganza, la raffinatezza e la riservatezza.

Mai una parola fuori posto, mai un gossip e una vita privata e professionale serene e che la rendono una mamma, una moglie e una donna in carriera soddisfatta.

