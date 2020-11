Francesco Oppini in lacrime si scusa nella casa: “Merito una punizione”. Il figlio di Alba Parietti è nella casa del Grande Fratello Vip e ieri si è sentito mortificato per quanto accaduto in puntata

Francesco Oppini è uno dei concorrenti più discussi di questo Grande Fratello Vip. Negli ultimi giorni è finito nel mirino del web per alcune esternazioni che ha fatto nella casa e ieri sera è stato rimproverato da Alfonso Signorini, che lo ha esortato a chiedere scusa. Lui infatti non si è giustificato, ha ammesso di aver fatto una brutta figura e ha chiesto più volte scusa nel corso della puntata, arrivando poi a crollare alla fine mentre si sfogava con il suo amico Tommaso Zorzi in giardino. I sensi di colpa non lo hanno mai lasciato, e stamattina si è svegliato arrabbiato con se stesso per quello che ha detto.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Tommaso Zorzi, sfogo nella notte con Francesco Oppini: “Non ho nessuno”

Francesco Oppini si scusa nel Grande Fratello Vip: “Sono cose che non mi appartengono”

Quando ha scoperto che Rosalinda ci era rimasta male oggi, l’ha consolata, le ha chiesto scusa e poi è scoppiato in lacrime. “Sono arrabbiato con me stesso perché non è giusto quello che ho detto, non mi appartiene, non l’ho mai fatto. Come mi è venuto in mente? Avrei dovuto essere squalificato, mi meritavo una punizione, quello che ho detto è molto più grave di quello che ha detto Denis Dosio quando è stato squalificato per bestemmia”. Dopo essersi sfogato, ha deciso di chiedere nuovamente scusa a tutti approfittando del momento del pranzo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, arriva il chiarimento: “Ci ritroveremo”

“Volevo chiedere scusa ancora una volta a tutte le donne, ma anche agli uomini che potrebbero essersi sentiti toccati da quello che ho detto. Mi meritavo una punizione più esemplare e mi dispiace”.