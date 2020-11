Giancarlo Magalli, clamoroso annuncio: “Mi piacerebbe condurre l’Eredità”

Giancarlo Magalli, intervistato dall’HuffPost, fa un clamoroso annuncio sui suoi progetti futuri. “Mi piacerebbe condurre l’Eredità”

Le parole di Giancarlo Magalli sembrano un vero e proprio colpo basso per Flavio Insinna, attuale conduttore del programma “L’Eredità“. Magalli, già impegnatissimo in altre trasmissioni, ha svelato all’HuffPost di volersi mettere in gioco in nuovi progetti. Fra questi, vi sarebbe anche la conduzione di un quiz televisivo.

“Se mi facessero fare finalmente qualcosa di nuovo, ne sarei felice. Mi piacerebbe condurre L’Eredità o un altro quiz” – ha rivelato il presentatore, contro ogni aspettativa. A commentare le sue dichiarazioni è intervenuto anche Maurizio Costanzo, in replica ad una domanda fattagli da una telespettatrice.

LEGGI ANCHE> L’Eredità, Flavio Insinna di stucco davanti alla nuova campionessa: il motivo

Giancarlo Magalli all’Eredità: il commento di Maurizio Costanzo

Instancabile Giancarlo Magalli, il quale, nonostante gli svariati impegni, si dimostra aperto all’eventualità di nuove trasmissioni con cui misurarsi. Attualmente, il presentatore ha già il suo bel da farsi: è infatti alla conduzione de “I Fatti Vostri“, su Rai 2, e del gioco televisivo “Resta a casa e vinci“, in onda sulla stessa rete. Inoltre, è da poco tornato in prima serata con il docu-reality “Il Collegio“, di cui è la voce narrante.

Tuttavia, in un’intervista all’HuffPost, Magalli ha raccontato che, sebbene sia notevolmente impegnato, vorrebbe cimentarsi in qualcosa di differente, ad esempio in un “quiz televisivo come l’Eredità“. Ad esprimere il proprio parere, è intervenuto anche Maurizio Costanzo.

Il giornalista ha replicato ad una mail inviatagli da una donna, la quale sembra non aver apprezzato affatto l’esternazione di Giancarlo. Oltre ad aver chiesto il parere di Costanzo sulla questione, la telespettatrice, tirando in ballo Insinna, ha dichiarato quanto segue: “Non può competere con lui, men che meno con il compianto Fabrizio Frizzi“.

Il marito di Maria De Filippi, replicando alla mail, si è dimostrato anch’egli contrario ad un’eventuale conduzione dell’Eredità da parte di Magalli. Non per incapacità del presentatore, tuttavia, ma per i molteplici ruoli che già ricopre all’interno della Rai.

“A mio avviso, il suo errore non è tanto quello di aspirare a condurre un quiz come L’Eredità, ma quello di correre il rischio di fare troppo” – ha affermato Costanzo.

LEGGI ANCHE> Flavio Insinna, lacrime di gioia in diretta a L’eredità: il motivo

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.