Giulia De Lellis, gli shorts in pelle sono cortissimi: sale la temperatura – FOTO

Nuovi scatti sui social per la bella Giulia De Lellis. La 24enne non smette mai di sorprendere e ammaliare i follower che la seguono con venerazione

Giulia De Lellis, 24 anni, notissimo volto del web è approdata nel mondo dello spettacolo con la partecipazione a Uomini e Donne. Si tratta di una delle influencer più affermate ed apprezzate del momento, anche dopo aver scritto con Stella Pulpo il libro “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!”, uno dei libri più venduti in Italia nel 2019.

LEGGI ANCHE -> Bianca Atzei, canotta bianca e sguardo intenso. Un’esplosione di bellezza – FOTO

Sempre in prima linea a condividere con i suoi adorati sostenitori – 4,9 milioni di follower su Instagram – tutto ciò che riguarda la sua beauty routine non ha potuto fare a meno di raccontare loro anche di un problema che, da diversi anni, ha alla sua pelle. Condivide skincare, trattamenti e consigli di beauty routine che segue giornalmente per mettersi a nudo anche di problemi e insicurezze che lei stessa ha e che non teme di nascondere.

Shorts e maxy cappotto per Giulia De Lellis, bellissima