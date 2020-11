Giulia De Lellis, di fronte alle recenti insinuazioni sulla frequentazione con Carlo Beretta, replica duramente. Le accuse contro l’ex Andrea Damante

Dopo le dichiarazioni fatte da Andrea Damante a Verissimo, la sua ex fidanzata Giulia De Lellis è tornata a parlare dell’argomento, mostrandosi alquanto adirata. L’influencer replica ai commenti di alcuni followers, i quali hanno insinuato che lei avrebbe tradito il dj con l’amico Carlo Beretta.

La De Lellis tuttavia non ci sta, e si scaglia duramente nei confronti di chi ha messo in circolazione false notizie. “Voglio fare chiarezza su un’altra cosa, perché a me non piace passare per quella che non sono” – afferma Giulia tramite i social.

Giulia De Lellis e la replica a Damante: feroce attacco all’ex