Grande Fratello Vip, scoppia la lite in puntata: “Chi ti credi di essere?”. Oggi Massimiliano Morra si è scagliato contro Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi

Al Grande Fratello Vip le sorprese non finiscono mai. Stasera Alfonso Signorini ha fatto vedere un po’ di dichiarazioni che i ragazzi hanno fatto nella casa nei suoi confronti. Sono in molti a pensare che non si esponga abbastanza, che il suo sia un comportamento da “ignavo” e arrivati a questo punto una personalità del genere comincia ad essere un po’ scomoda per tanti concorrenti. Maria Teresa Ruta nella scorsa puntata lo ha definito “Scalda banco” e lui stasera ha rivelato di essersela presa, dopo aver incontrato sua madre che ha rimproverato la conduttrice per aver offeso suo figlio.

Grande Fratello Vip, Massimiliano Morra contro Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi: “Non mi è piaciuto”

“Anche a me il termine scalda banco ha dato fastidio” ha protestato Massimiliano. Tommaso ha cercato di correre in soccorso della Ruta, dicendo che semplicemente se ne sta in disparte e non entra nelle dinamiche di gioco, che passa tutto il giorno in veranda a fumare e dice sempre che non gliene frega niente. “Chi ti credi di essere?” gli ha chiesto Massimiliano. “Come chi mi credo di essere? Mi credo di essere un concorrente del Grande Fratello e dico quello che vedo” ha risposto Zorzi.

Signorini ha rimproverato un po’ Massimiliano per starsene sempre in disparte, e lo ha esortato ad entrare un po’ di più nelle dinamiche di gioco. Lui ha accettato il suo consiglio e ha detto che cercherà di essere più partecipe ed integrato con il gruppo.