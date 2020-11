Di donne belle come Jessica Melena ce ne sono poche in giro. E lei ha superato con successo ben tre gravidanze. La signora Immobile è un incanto.

Ciro Immobile è il bomber dei bomber nella Serie A italiana. Nella scorsa stagione l’attaccante della Lazio si è assicurato la Scarpa d’Oro, riconoscimento che spetta al calciatore capace di segnare il maggior numero di gol in una annata.

LEGGI ANCHE –> Elisa D’Ospina | appuntamento a Detto Fatto con un messaggio speciale

Immobile ha battuto la concorrenza di competitors mostruosi come Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Harry Kane e Robert Lewandowski tra gli altri. Ma il suo trofeo più bello non riguarda affatto il calcio. Infatti la moglie Jessica Malena è la cosa più bella ed ambita che ha. La donna è splendida e lo ha reso padre di tre bambini. Per prime sono arrivate Michela e Giorgia, nate rispettivamente nel 2013 e nel 2015. Invece nel 2019 ecco giungere l’ultimogenito Mattia. E lei, nonostante tre gravidanze, è riuscita ogni volta a riacquistare un fisico strepitoso. Tutto da ammirare nella prossima pagina.