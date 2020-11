Juliana Moreira, sorriso incantevole per il suo appuntamento importante – FOTO

Juliana Moreira, in attesa del suo appuntamento importante sfoggia un sorriso assolutamente contagioso. Bellissima.

Fin dagli esordi in TV, la bellissima modella brasiliana ha fatto breccia nel cuore degli italiani per il suo sorriso travolgente e contagioso. Un sorriso genuino, a 32 denti capace di dare il buonumore anche nelle giornata più dure. In questa ultima foto, la Moreira confessa di avere degli appuntamenti importanti, ma non dà altre informazioni. Tuttavia, l’occhio più attento non potrà non notare l’hashtag #registration, quindi non si sa cosa si dovrà attendere dalla bellissima modella, sicuramente una sorpresa graditissima. Per Juliana è sicuramente un avvenimento importante, visto l’outfit scelto: blazer nero con motivi color cipria, legato con cintura in vita per esaltarne la silhouette, jeans blu in velluto e maglia nera basic.

Juliana Moreira, le scarpe aggressive sono già moda

