Laura Pausini e il risveglio più triste per il lutto: “Pregate per loro” – FOTO

La cantante lirica Laura Pausini si mostra sconvolta su Instagram per il lutto che ha colpito una delle città più importanti a livello europeo

La pagina Instagram della cantautrice ed ex vincitrice del Festival di Sanremo, Laura Pausini è salita in cattedra con le visualizzazioni. L’intervento è sorto con l’obiettivo di mettere a conoscenza i fans dell’ennesimo gesto di ferocia, verificatosi in Europa.

La carriera ricca di successi non è mai tale se al mondo si semina odio e guerra ha fatto intendere Laura Pausini. Per lei, protagonista e moderatrice della pace tra i popoli, questi risvegli mattutini non possono farci bene. Dopo l’attentato a Parigi con tanto di decapitazione ad un membro ecclesiastico, oggi è stato il turno della città che sorge sulle rive del Danubio, Vienna.

Ancora una volta un intervento del movimento di organizzazione jihadista, l’Isis a colpire le città d’Europa a freddo e a “fuoco”. Tutto è partito dai “fatti” del 2015 sotto la sede di Charlie Hebdo, il satirico francese che inneggiava a libertà individuali e collettive.

L’organizzazione terroristica, a distanza di tempo è intervenuta nuovamente in Parigi e appena 24 ore fa nella capitale austriaca, uccidendo persone e provocando feriti. La testimonianza agghiacciante dei cittadini del posto rivelava un vero e proprio scenario di guerra, con un uomo, armato fino al collo che girava per i vicoli della città e sparava a caso le persone. La polizia di Vienna ha fatto sapere di aver ucciso uno degli attentatori protagonisti, mentre qualcun altro gira ancora a piede libero e con il fucile

Laura Pausini e l’appello per un futuro migliore

Di fronte a contesti del genere non si è tirata indietro la cantautrice Laura Pausini che ha scritto un lungo messaggio di cordoglio (in inglese) alla città di Vienna e ai suoi abitanti. La querela dell’ex Sanremo è rivolta a tutti coloro che fomentano iniziative abominevoli.

“La storia non ci ha insegnato nulla, siamo noi gli artefici di questa distruzione”. La Pausini non riesce a capacitarsi, come noi, popolo europeo e di pace abbiamo preferito commettere gli errori del passato, anzichè evolverci su “segmenti” come la scienza e la medicina

“Dovevamo solo capirci l’un l’altro, attraverso la parola, unica delle poche ragioni di vita per cui siamo nati” – conclude Laura. Nonostante tutto la cantante di Faenza crede ancora in un futuro più maturo e radioso, con la speranza che un giorno possiamo amarci reciprocamente e a 360 gradi. “Ora però, pregate per loro”

