Sensualissima e davvero irresistibile, Malena Nazionale è una donna che può avere tutto quello che vuole da un uomo. E ce ne dà la dimostrazione.

Non passa giorno senza che Malena Nazionale su Instagram non ci delizi. Sul suo profilo social ufficiale, la nota attrice di film per adulti fa di tutto per ammaliare i suoi ammiratori. Tra questo ed il suo profilo OnlyFans, dove è possibile vedere immagini anche più esplicite, la popolarità di Malena è al massimo.

La 38enne pugliese è ancora una volta bellissima e si fa vedere con una espressione da malandrina. Il tutto mentre compare senza veli ed anche con l’aggiunta necessaria di una piccola ma decisiva censura. Le piattaforme social sono diventate pressoché vitali per Malena nel corso dell’ultimo anno. Il 2020 è stato flagellato dalla pandemia ancora in corso, e che purtroppo si intuisce andrà avanti ancora per diverso tempo. E così, visto che girare nuovi film e nuove scene non è possibile per via delle disposizioni anti epidemia, Malena ha scelto di fare da sé.

Malena Nazionale, sul web incanta come se fosse dal vivo

In un recente post lei chiede ai suoi ammiratori in quale versione la preferiscono fra le tre proposte. Cameriera, infermierina o cowgirl. Qualunque sia la scelta, la barese è splendida. Inoltre lei ama anche interagire con la sua fanbase, proponendo una sorta di quiz o dei giochi da fare nei commenti.

Questo le consente sempre di ricevere molte manifestazioni di affetto. E conferma anche quella che è la sua attitudine nel volere conoscere chi sta dall’altra parte dello schermo, per avere una condivisione più sincera e piacevole.