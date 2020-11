Michelle Hunziker, il trucco la esalta: bellezza spaziale – FOTO

Michelle Hunziker, scatti di grande fascino su Instagram: il trucco rende la showgirl svizzera ancora più bella del solito

Michelle Hunziker sempre più bella, a dispetto del passare del tempo. I 43 anni non scalfiscono minimamente il fascino giovanile e solare della splendida showgirl svizzera. Un personaggio ormai fisso nel mondo della televisione italiana e amatissimo, proprio per la sua attitudine che rimane sempre uguale a se stessa. Anche su Instagram, Michelle sa sempre come far sorridere i suoi fan, con qualche trovata goliardica che rispecchia il suo carattere.

Michelle Hunziker, radiosa e inarrivabile: bellezza che risplende

Oggi, invece, Michelle trova il modo, se possibile, di esaltare ancora di più la sua bellezza. Scatti che pubblicizzano una nuova palette di ombretti, che provati su di lei fanno decisamente effetto e la fanno apparire ancora più intrigante del solito.

Un tripudio di colori davvero ben riuscito e irresistibile, che siamo sicuri ispirerà parecchie appassionate di makeup.

