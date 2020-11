Miriana Trevisan: labbra sensuali e primo piano da urlo | FOTO

Miriana Trevisan accende i followers di Instagram: labbra sensuali e primo piano da urlo per la showgirl

La showgirl Miriana Trevisan non si risparmia su Instagram: l’ultimo scatto pubblicato ha mandato letteralmente i fan in estasi. L’ex moglie di Pago si è mostrata in un primo piano da urlo: il trucco marcato evidenzia le lunghe ciglia, mentre il rossetto rosso valorizza le labbra sensuali. La foto è accompagnata dalla seguente didascalia: “Quando una donna si sente bella te ne accorgi dalla luce che fanno le ciglia“.

I fan non possono che rimanere di stucco di fronte a tanta bellezza: “Miriana sei sempre bellissima complimenti, che classe immensa…“.

LEGGI ANCHE>Â Miriana Trevisan | scollatura in bella vista in strada | Spregiudicata| FOTO

Miriana Trevisan: le rivelazioni sull’ex compagno Pago

Miriana Trevisan e il cantante Pacifico Settembre – in arte Pago – sono convolati a nozze nel 2003, e la loro unione si è consolidata grazie all’arrivo del figlio Nicola. Il legame fra i due è stato tuttavia caratterizzato da frequenti alti e bassi. Nel 2013, proprio la showgirl aveva annunciato la separazione definitiva dal marito.

Data la corrente partecipazione del cantante al programma “Tale e Quale Show“, Miriana si è recentemente espressa in merito al loro rapporto, raccontando dettagli inediti circa la loro relazione. “Io l’ho conosciuto in Sardegna, lui faceva parte di una band come frontman quindi l’ho conosciuto così” – ha svelato la showgirl ai microfoni di RTL 102.5 News.

E, in merito al percorso fatto dall’ex merito a Tale e Quale, Miriana ha commentato così: “Io sapevo di questa sua dote, è proprio portato. Ricordo che da piccolo ha fatto anche dei musical…“. Alla showgirl viene inoltre chiesto se Pago, in qualitĂ di artista, sia anche disposto ad interpretare brani di altri autori. La risposta della Trevisan è stata affermativa: “Non credo assolutamente sia chiuso ad interpretare anche altri autori e non solo suoi testi“.

A proposito del loro attuale rapporto, Miriana conferma di vederlo spesso, soprattutto per il bene del figlio Nicola. “Essendo a Roma ci incrociamo quasi ogni sera – rivela la showgirl, e aggiunge – in realtĂ il bambino ha la fortuna di avere suo padre vicino, quindi lo vede ogni sera”.

LEGGI ANCHE>Â Pago, ripartenza da Tale e Quale Show dopo la rottura con Serena Enardu

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.