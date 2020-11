Paola Turani, due occhi di ghiaccio e una bellezza infinita. Poi il dilemma.. – FOTO

Paola Turani sempre bellissima con il suo sguardo e le sue onde naturali. Acconto al marito coinvolge il suo pubblico

Oltre un milione e mezzo di followers, occhi di ghiaccio, fisico da paura e un nome ricercatissimo dali brand più in voga. Lei è Paola Turani, modella e influencer originaria di Bergamo, tra le donne del web non solo più seguite ma anche più richieste per sponsorizzazioni e case di moda che la scelgono come testimonial.

Di Paola i suoi followers amano il suo essere semplice e spontanea. È rimasta la ragaza di sempre senza montarsi la testa per il successo ed i numeri di capogiro. L’influencer ama molto gli animali e infatti il suo sogno era studiare per poter diventare una veterinaria. Poi viene notata da un’agenzia, il percorso nella moda e tutto cambia per lei.

Paola è felicemente sposata con Riccardo Serpellini, meglio conosciuto come Ricky Serpella, l’imprenditore che spesso si vede anche sul web e che a volte segue la moglie nei suoi shooting. Così i due condividono e scoprono insieme posti da sogno.

Paola Turani, bellissima senza trucco accanto al marito

E proprio il marito di Paola Turani è il protagonista del suo ultimo post. La bella influencer mostra il suo cambiamento. Senza barba lo abbraccia con i suoi occhi di ghiaccio e con le sue onde naturali e lancia il sondaggio ai suoi utenti.

“È ufficialmente arrivato il momento del sondaggio di @rickyserpella!😎👌🏼 Siete TEAM BARBA o TEAM SENZA BARBA?!” scrive Paola a corredo del post per capire se i suoi followers preferiscono il marito con o senza barba.

Molto stupito il suo pubblico che non si aspettava un tale cambiamento. Alcuni dicono che sia “fighissimo” anche senza barba e che sembra un ragazzino, altri lo preferiscono con la barba.

I due molto spontanei si mostrano abbracciati, l’uno accanto all’altro. Lui in tuta, lei con un semplice maglione invernale e senza trucco. Ma è bella e autentica lo stesso. Ma alla fine dei conti Paola Turani sarà del team barba o senza barba?

