Cattelan, presentatore di Xfactor, è risultato positivo ed ora dovrà sottoporsi ad altri esami. Nell’attesa gli autori stanno già pensando ad un sostituto

E’ lo storico presentatore di XFactor, sono dieci anni che collabora con gli autori e riesce a strappare un sorriso al pubblico che lo segue da casa e in studio. Allegro, dinamico, di una capacità unica, il suo nome è Alessandro Cattelan. Solo dopo una settimana dalla prima puntata del Live della nuova edizione, il conduttore è risultato positivo al test rapido ed ora è in isolamento fiduciario in attesa di ulteriori esami. Dopo l’amara scoperta, gli autori del programma stanno già pensando a delle alternative. Cosa ne sarà della nuova edizione di Xfactor?

Senza presentatore, cosa succederà a Xfactor?

Sono molti a domandarsi cosa succederà ad XFactor viste le condizioni di salute del presentatore. Per il momento la questione è in ballo. Se anche il test molecolare risultasse positivo, infatti, Cattelan non potrebbe essere fisicamente nell’auditorium a condurre la seconda puntata di XFactor. Tra le idee, quella di posticipare lo show sembra essere già scartata dalla produzione. Gli autori stanno pensando di far condurre la live ad Alessandro Cattelan da casa, come già è stato fatto pochi giorni fa da Carlo Conti, anche lui positivo, per Tale e Quale Show. Ma l’organizzazione della diretta del programma di Sky è molto diversa da quella della Rai, soprattutto se la positività di Cattelan durasse più di una settimana. Un’altra idea allora sarebbe quella del cambio conduttore.

Intanto Cattelan saluta i suoi fan su Instagram attraverso un post commovente. “Sono in ottime mani” scrive sul web.

