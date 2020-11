Sbiancare i denti in casa: ecco i rimedi naturali più efficaci!

I dentisti per sbiancare i denti e, quindi, per rimuovere la placca e le macchie dai denti, utilizzano una tecnica che si chiama air-polishing. Questa tecnica consiste nel bere una miscela d’acqua e bicarbonato ad alta pressione.

Tra una visita e l’altra, però, è possibile sbiancare i denti con rimedi casalinghi. Il bicarbonato è sicuramente l’ingrediente più efficace. Proprio per questo viene utilizzato anche all’interno di studi professionali. Avere l’abitudine di spazzolare i denti con il bicarbonato di sodio puro, consente di avere un effetto sbiancante più che sorprendente.

Per poter sbiancare i denti, liberandosi anche dalla placca, è consigliabile lavarli almeno una volta a settimana con il bicarbonato puro. Ti basterà mettere un po’ sullo spazzolino umido, evitando di passare sulle gengive.

I risultati saranno sorprendenti e visibili sin da subito. E’ importante precisare che non bisogna neanche esagerare nel senso opposto. Fare troppi lavaggi con il bicarbonato, infatti, potrebbe rovinare lo smalto dei denti.

Sbiancare i denti in casa con rimedi naturali

Tra i rimedi naturali utili per sbiancare i denti c’è anche il limone che all’interno contiene degli acidi in grado di sbiancare i denti, anche quelli macchiati e ingialliti. Il limone rappresenta anche un ottimo rimedio per sciogliere il tartaro, rinfrescando l’alito.

Il succo di limone è anche molto importante per le gengive. La sua alta concentrazione di vitamina C, infatti, le rinforza.

Per usufruire del potere sbiancante del limone bisogna fare qualche lavaggio con il succo di limone appena spremuto. Non dovrai fare altro che spazzolare per qualche minuto per poi risciacquare da cima a fondo. Questo procedimento è da ripetere 2 volte alla settimana, in modo da non danneggiare la dentina.

Per poter sbiancare i denti in modo naturale, non dovrai fare altro che mescolare 75 g di bicarbonato con il succo di mezzo limone. Questa miscela, poi, dovrai utilizzarla per lavarti i denti. In questo modo, il bicarbonato avrà il potere di ridurre l’acidità del succo di limone.

Anche il carbone vegetale può essere un ottimo rimedio per rimuovere le macchie più fastidiose. Sono molti i paesi viene utilizzato per l’igiene orale quotidiano. Questo anche perché, anche viene ingerito, non comporta alcun tipo di problema.

Per usarlo per sbiancare i denti, dovrai metterne un pizzico in polvere sullo spazzolino inumidito. Dovrai, poi, procedere con la pulizia dei denti. E’ fondamentale non aggiungere il dentifricio poiché potrebbe aumentare di molto l’azione abrasiva.

Altri consigli utili

Per evitare il rischio di graffiare i denti, puoi anche aggiungere qualche goccia di acqua, in modo da rendere la pasta più semplice ed efficace da distribuire.

Lo sbiancamento dei denti è altamente sconsigliato a coloro che hanno un’ipersensibilità dentale, retrazione gengivale oppure infezioni del cavo orale. L’utilizzo del bicarbonato di sodio è sconsigliato anche per coloro che hanno delle alterazioni dell’equilibrio acido-basico. E’ il caso di chi soffre di ipertensione, di insufficienza renale, morbo di Addison, ecc.

E’ importante ricordare anche che un sorriso luccicante non è sinonimo di pulizia. E’ consigliabile, quindi, fare sempre delle visite di controllo per sapere qual è lo stato di salute della nostra bocca.

