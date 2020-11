Simona Ventura risfodera tutto il suo fascino su Instagram, serie di scatti assai intriganti per una iniziativa a scopo benefico

Anche a 55 anni, Simona Ventura resta una donna bellissima e di grande fascino. La popolarissima conduttrice televisiva quest’oggi regala degli scatti davvero suggestivi sul suo profilo Instagram in cui si mostra in tutta la sua eleganza. Una serie di foto che hanno una motivazione ben precisa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Simona Ventura | lei si scopre su Instagram | “Sto meglio così” | FOTO

Simona Ventura apre il suo guardaroba, fascino irresistibile

Infatti, Simona ha aderito all’iniziativa di Vestiaire Collection per combattere l’emergenza economica derivata dal coronavirus. Vale a dire, la messa in vendita di alcuni articoli del proprio guardaroba, da devolvere al 100% presso delle charities locali. Tra i destinatari di tale iniziativa, i lavoratori del mondo dello spettacolo, penalizzati oltremodo dalla chiusura delle attività culturali e non solo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Simona Ventura e l’outfit al matrimonio di Elettra Lamborghini – FOTO

Ecco perché negli scatti compaiono capi di grande eleganza. Che addosso a Simona stanno ancora meravigliosamente. Gambe in bella vista e non solo, un fisico ancora molto giovanile il suo. Ma Simona sarà sicuramente felice di servire a una buona causa privandosi di qualche vestito.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter